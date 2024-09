Apple prépare un HomePod avec écran pour concurrencer les Nest Hub de Google

Selon les dernières informations révélées par Mark Gurman de Bloomberg dans sa newsletter “Power On”, Apple s'apprêterait à revenir en force sur le marché de la maison intelligente.

D’après Mark Gurman, le géant de Cupertino travaillerait sur deux versions d'un HomePod équipé d'un écran, dont l'une pourrait voir le jour dès l'année prochaine. Le premier modèle, au nom de code J490, se positionnerait sur l'entrée de gamme. Il serait doté d'un écran carré, d'une caméra pour les appels FaceTime et pourrait même reconnaître les gestes de l'utilisateur. Sous le capot, on trouverait une puce A18 pour gérer l'intelligence artificielle maison d'Apple, baptisée “Apple Intelligence”.

Le second modèle, plus haut de gamme (nom de code J595), se distinguerait par un écran plus grand et un bras robotique. Son prix dépasserait les 1000 dollars, le positionnant clairement sur le segment premium.

Apple veut que vous contrôliez votre maison depuis une enceinte avec un iPad

Ces deux appareils fonctionneraient sous un nouveau système d'exploitation nommé homeOS. Bien que ce nom semble tout nouveau dans l’écosystème d’Apple, Gurman précise qu'il s'agirait en réalité d'une version adaptée de tvOS, le système d'exploitation des Apple TV. À terme, ces deux plateformes pourraient même fusionner.

L'interface du HomePod avec écran serait optimisée pour le contrôle des appareils connectés et l'affichage rapide d'informations. L'écran d'accueil privilégierait les widgets plutôt que les icônes d'applications traditionnelles. Des applications comme Calendrier, Notes et Maison seraient d’ailleurs préinstallées.

Ces nouveaux produits marqueraient l'arrivée d'Apple Intelligence dans l'écosystème domestique de la marque, puisque l’IA d’Apple n’est pour l’instant disponible que dans ses appareils mobiles. Actuellement, aucun appareil de la gamme maison connectée d'Apple, pas même le HomePod à 349 euros, ne prend en charge cette technologie.

Pour mener à bien ce projet ambitieux, l'équipe d'ingénierie matérielle dédiée aux appareils domestiques collaborerait étroitement avec les équipes spécialisées en intelligence artificielle. Si ces rumeurs se confirment, Apple pourrait bien bouleverser le marché de la maison intelligente. Ces nouveaux HomePod avec écran offriraient une alternative intéressante aux solutions existantes, comme l'utilisation d'un iPad comme hub pour la domotique.

Reste à savoir quand exactement ces appareils feront leur apparition sur le marché, Apple pouvant toujours retarder ses plans. Si le modèle d'entrée de gamme semble imminent, le HomePod haut de gamme avec bras robotique pourrait se faire attendre un peu plus longtemps.