WWDC 2024 : Apple donne de nouveaux détails sur la conférence qui apportera l’IA sur l’iPhone

Le compte à rebours pour la prochaine grande fête du logiciel d'Apple est officiellement lancé. Le géant de la technologie vient d'envoyer des invitations confirmant que sa Worldwide Developers Conference (WWDC) annuelle débutera par un événement spécial le 10 juin à 19 heures, heure française.

Comme le révèle l'illustration colorée de l'invitation, la WWDC 2024 de cette année se déroulera du 10 au 14 juin. Le graphique circulaire semble représenter le siège emblématique de l'Apple Park en forme d'anneau, ce qui laisse supposer qu'au moins une partie de l'événement se déroulera en personne à Cupertino, après avoir été entièrement virtuel ces dernières années.

Mais l'accent sera certainement mis sur les principales mises à jour logicielles qui attendent d'être dévoilées. La première présentation officielle d'iOS 18, la nouvelle génération du système d'exploitation pour smartphones d'Apple, devrait être le clou de l'événement. D'autres annonces logicielles sont attendues, notamment iPadOS 18, macOS 15, watchOS 11 et potentiellement « visionOS 2 » pour le casque de réalité mixte Vision Pro de l’entreprise.

L’IA devrait être la vedette de l’événement

Cependant, l'accent mis par Apple sur l'intelligence artificielle devrait également occuper une grande partie de l'attention lors de la WWDC 2024. Récemment, l'entreprise a annoncé de manière plus ou moins subtile des intégrations et des avancées majeures en matière d'IA dans ses applications et ses campagnes de marketing. Les améliorations apportées à Siri grâce à des modèles de langage avancés sont pour l'essentiel une évidence à ce stade.

La forme exacte que prendra la poussée d'Apple en matière d'IA reste cependant un grand mystère. Certains spéculent que nous pourrions voir des outils d'édition de photos et de vidéos alimentés par l'IA, des résumés de texte dans des applications comme Mail et Messages, la transcription en temps réel dans les mémos vocaux, et bien d'autres choses encore. Il se murmure même qu'un modèle d'IA sur l'appareil permettrait de conserver le calcul au niveau local pour des raisons de confidentialité.

Apple cherchera sans aucun doute à différencier son approche de l'IA générative de celle de ses rivaux comme OpenAI, Google et Microsoft. Les moteurs neuronaux dédiés de ses appareils et l'intégration matérielle et logicielle très étroite pourraient constituer une toile idéale pour des expériences d'IA inédites.

Quoi qu'il en soit, la WWDC 2024 est soudain devenue l'un des événements les plus attendus d'Apple depuis des années. Au-delà de ses mises à jour annuelles du système d'exploitation, l'entreprise semble prête à adopter l'IA de manière vraiment importante, pour le meilleur ou pour le pire. Pour rappel, Apple a essayé des années d’éviter la question, évitant même de prononcer « IA » en public.