WordPress : vous pouvez acheter un nom de domaine qui perdurera sur plusieurs générations

La célèbre plate-forme WordPress, qui propose son propre CMS et un service d'hébergement de sites Web, lance une offre unique : sécuriser un nom de domaine pendant 100 ans, rien que ça. Forcément, le tarif est plutôt élevé.



Imaginons que vous vouliez créer un blog personnel. Vous faites des recherches et comme vous voyez qu'il s'agit d'une plate-forme réputée, vous décidez de passer par WordPress pour acheter votre nom de domaine. Quelques clics et euros plus tard, le site www.monsuperblog.com est né. Vous commencez à l'alimenter avec des photos de votre famille, des articles sur vos vacances ou sur un week-end à l'improviste. Au fil du temps, “monsuperblog” contient beaucoup de souvenirs.

Mais que deviendront-ils quand vous ne serez plus là ? Est-ce que vos enfants penseront à renouveler le nom de domaine régulièrement, tous les 10 ans au mieux ? Ne vous inquiétez plus, WordPress a pensé à vous. L'entreprise propose désormais une offre “100 ans”. Ce n'est pas une métaphore : vous pouvez sécuriser un nom de domaine qui n'appartiendra qu'à vous (et vos descendants) pendant un siècle entier. Le plan s'adresse aussi bien aux particuliers qui souhaitent léguer un héritage numérique qu'aux entreprises certaines de perdurer dans le temps.

WordPress dévoile son offre “100 ans” pour sécuriser un nom de domaine pendant un siècle

On s'en doute, le ticket d'entrée est forcément très élevé. Il faudra débourser 38 000 $ pour profiter de l'offre (un peu plus de 35 000 €). Le paiement n'est possible qu'en une fois. Pour ce prix, vous obtenez, en plus du nom de domaine, des sauvegardes régulières de votre site, une indexation automatique sur l'Internet Archive, un support “premier” permanent… Bien sûr, WordPress vous accompagne aussi dans la transmission du site, qu'elle soit à l'un de vos descendants ou à un autre propriétaire.

Lire aussi – Meilleurs hébergeurs gratuits ou payants : quel service choisir en 2023 ?

La firme pense que son offre trouvera preneur dans la mesure où “beaucoup de [ses] clients sont avec [elle] depuis le début”, il y a 20 ans. Rappelons qu'en 2018, WordPress faisait tourner 30 % des sites Web dans le monde, et que le chiffre est de 42 % aujourd'hui. Reste tout de même une question en suspens : est-ce que WordPress sera toujours là dans 100 ans ? Cette fois-ci, on ne vous dira pas de patienter pour avoir la réponse.