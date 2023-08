Les grands noms de la tech construisent en secret une nouvelle San Francisco dans la Silicon Valley

San Francisco ne sera bientôt plus le fleuron de la Silicon Valley. En effet, une mystérieuse entreprise est en train de racheter massivement des hectares de terre dans la région. Or, cette entreprise est tenue par plusieurs grands noms de la tech, qui prévoit de construire une nouvelle ville aux loyers imbattables.

Difficile de dissocier l’industrie de la tech de la Silicon Valley. Depuis la fin du 20e siècle, on y trouve toutes les plus grandes entreprises du secteur : Google à Mountain View, Apple à Cupertino, Netflix à Los Gatos… Au fil des années, la baie de San Francisco a attiré l’immense majorité des emplois dans la tech, faisant inexorablement grimper les prix de l’immobilier jusqu’à devenir aujourd’hui tristement célèbre pour ses loyers et son coût de la vie exorbitants.

Il se pourrait, néanmoins, qu’une solution se profile à l’horizon. Cette solution porte le nom de Flannery, et si ce dernier ne vous dit absolument, c’est bien normal. Cette jeune entreprise était encore parfaitement inconnue au bataillon il y a encore quelques mois. Pourtant, son histoire a débuté il y a bien plus longtemps, plus précisément en 2017. Cette année-là, le milliardaire Michael Moritz, investisseur en capital risque, évoque l’idée d’une toute nouvelle ville au sein de la Silicon Valley.

Sur le même sujet —Des robotaxis sèment le chaos dans les rues de San Francisco

Les milliardaires de la tech sont en train de construire la nouvelle capitale de la Silicon Valley

L’idée est simple : acheter massivement plusieurs dizaines de milliers d’hectares à environ 100 km au nord de San Francisco, dans le but de les transformer en une immense métropole où viendraient s’installer les ingénieurs de la Silicon Valley. La ville est notamment pensée pour être majoritairement piétonne, en plus d’être alimentée par des énergies renouvelables. Le projet a alors passé la seconde lorsque l’entreprise Flannery a commencé à acheter les espaces convoités, à hauteur de 800 millions de dollars.

Mais alors, qui se cache derrière Flanney ? Selon le New York Times, la société d’investissement a été créée par Jan Sramek, ancien trader de 36 ans ayant travaillé à Goldman Sachs, qui a convaincu plusieurs grands noms de la tech d’investir dans le projet. Parmi eux, on retrouve notamment Michael Moritz donc, mais aussi Reid Hoffman (LinkedIn), Marc Andreessen et Chris Dixon (tous deux investisseurs), Patrick et John Collison (Stripe), Laurene Powell Jobs (Emerson Collective), ou encore Nat Friedman et Daniel Gross (deux anciens patrons devenus investisseurs).

Pendant un temps, Flannery a acheté ses hectares sans faire de vagues. Mais au fur et à mesure des investissements, la rumeur a fini par enfler, d’autant que personne ne savait vraiment quoi que ce soit sur l’entreprise. Cette dernière a négocié deal après deal auprès des propriétaires, notamment des agriculteurs, offrant souvent des sommes d’argent colossales en échange des terres, mais sans jamais divulguer ses plans pour ces dernières.

Récemment, la firme a fini par communiquer publiquement, via son porte-parole Brian Brokaw, qui a affirmé que l’entreprise est composée de « Californiens qui croient que l’avenir du comté de Solano et de la Californie sera radieux ». Les premières réunions avec les élus de la région ont d’ailleurs déjà eu lieu.

La ville, qui n’a pas encore de nom, pourrait donc enfin résoudre le problème de logement de San Francisco et des alentours, en offrant aux ingénieurs des loyers et un immobilier globalement plus abordables, en plus de mettre fin aux nombreux litiges entre les firmes et les autorités locales lors de leurs projets respectifs d’expansion. Seul l’avenir nous dira si le pari sera remporté, et surtout comment ses fondateurs comptent maintenir les prix à un niveau raisonnable.

Source : New York Times