Disney+ : Hulu remplace officiellement le catalogue Star, qu’est-ce que ça change pour les abonnés ?

C'est aujourd'hui que le catalogue Star disparaît officiellement de Disney+ au profit de Hulu. Si vous n'avez jamais entendu parlé de cette plateforme de streaming américaine, vous vous demandez certainement pourquoi Disney a pris cette décision. On vous explique ce qui va changer sur le service.

En 2021, Disney+ musclait son catalogue avec l'ajout de la section Star. Pour la première fois sur la plateforme, celle-ci venait accueillir des films et séries au ton plus matures que ce que nous a habitué le géant du divertissement, mais surtout, en dehors des traditionnels carcans et licence appartenant à ce dernier. C'est notamment via Star que de nombreux utilisateurs ont pu découvrir des séries acclamées par la critique, qu'il s'agisse de The Bear, Atlanta ou Only Murders in the Building.

4 ans plus tard, Disney+ vient finalement de fermer la boutique. Ou plutôt, lui a trouvé un remplaçant. Ce mercredi 8 octobre en effet, le catalogue Star cède sa place à Hulu, une nouvelle section au sein du service de streaming. Un nom très connu parmi les afficionados de séries, puisque c'est entre autres grâce à lui qu'ont pu voir le jour Shogun et American Horror Stories, pour ce ne citer qu'elles.

Disney+ remplace Star par Hulu

Soit, mais Hulu, c'est quoi exactement ? Il s'agit d'une plateforme de streaming lancé en 2008 aux États-Unis et disponible uniquement chez l'Oncle Sam. Disney+ a permis de colmater ce manque en diffusant certains des contenus produits par le service, comme The Bear et Only Murders in the Building cités plus haut. Aujourd'hui, la passerelle se transforme en intégration complète. Hulu devient officiellement disponible à l'internationale via un abonnement Disney+.

En principe, cela ne changera pas grand-chose pour les abonnés, puisqu'un grand nombre de contenus Hulu étaient déjà disponibles sur la plateforme. En théorie, le catalogue devrait même s'en retrouver un peu plus garni. Cela reste toutefois à préciser, tant que Disney n'a pas encore annoncé quels contenus seront accessibles dans l'Hexagone. Pour l'heure, aucune augmentation des prix n'est prévue – comme cela avait été le cas lors de l'arrivée de Star.