Windows XP a failli beaucoup ressembler à MacOS

Windows XP a vu son code source fuiter sur la toile. Cela a permis de mettre la main sur un thème graphique jamais présenté par Microsoft auparavant. Il ressemble énormément à ce que proposait Apple à la même période et a été conçu pour un usage interne uniquement.

Windows XP n’a pas encore fini de dévoiler tous ses secrets, presque 20 ans après sa sortie. Le célèbre OS de Microsoft, sorti en 2001, a en effet vu son code source fuiter sur le net. Si la chose peut inquiéter les derniers utilisateurs, cela nous permet également d’en apprendre plus sur lui et de découvrir ses petits secrets, comme ce thème très proche de ce que faisait Apple à l’époque avec MacOS. Il a été repéré par le site américain The Verge.

Ce design, nommé Candy, rappelle furieusement l’interface Apple Aqua, alors utilisée par la marque de Cupertino à cette période. Peut-on pour autant parler de copie ? Pas vraiment. D’inspiration, plutôt. Ce thème a en effet été utilisé au tout début du développement de Windows XP et a permis d’établir la direction vers laquelle est partie Microsoft par la suite.

A lire aussi – Windows 7, c’est fini : comment migrer gratuitement vers Windows 10

Le thème Candy est en effet réservé à un usage interne, et il n’est même pas finalisé. On note tout de même une interface claire, épurée, voire froide si on la compare au thème de base de Windows XP. Pour rappel, lorsque l’OS est sorti dans le commerce, il présentait une charte graphique construite autour de deux couleurs : vert et bleu. Ce thème était nommé Luna.

Windows XP, le renouveau de Microsoft

Il est vrai qu’à l’époque, Apple était un exemple à suivre en matière de design sur ordinateur, alors que Microsoft pédalait dans la semoule avec son Windows ME. Il est donc logique que Microsoft ait cherché des pistes chez la concurrence.

La suite, on la connait. Windows XP est devenu l’un des OS les plus populaires de l’histoire du logiciel. Il est encore utilisé aujourd’hui par 0,82% des PC sous Windows, ce qui représente tout de même presque 20 millions d’appareils. Pas mal pour un système d'exploitation de vingt ans d'âge.

Pour rappel Windows XP n’est plus supporté par Microsoft depuis 2014. Il est donc à la merci des hackers.

Source : The Verge