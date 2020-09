Windows XP : le code source fuite, des millions de PC à la merci des hackers

Le code source de Windows XP aurait fuité et serait en libre accès sur le Web. Si l'information peut prêter à sourire, puisque le système d'exploitation est à l'abandon depuis plus de 6 ans, elle concerne néanmoins près de 19 millions d'utilisateurs de PC, qui pourraient subir les assauts des hackers, libres de rechercher des failles de sécurité dans l'OS de Microsoft.

Depuis quelques jours, un code source qui semble bien être celui de Windows XP est en circulation sur la Toile. Diffusé via le protocole BitTorrent, il se compose d'une grosse archive, laquelle inclut les sources de l'OS sorti en 2001, mais également d'autres systèmes d'exploitation de Microsoft. La menace est à prendre au sérieux et a rapidement fait réagir Microsoft.

Encore près de 19 millions de PC sont sous Windows XP

Le code source de Windows XP serait en balade sur le Web, et c'est plutôt inquiétant pour les nombreux utilisateurs que compte l'OS. Même si Microsoft a officiellement abandonné Windows XP en 2014, le système d'exploitation est toujours utilisé par plusieurs millions de personnes à travers le monde. Si l'on en croit les statistiques de NetMarketShare, Windows XP est encore employé sur 1,26% de postes. Certes, il est à des années-lumière de Windows 10 et de ses 56,42% de machines, ou encore des 26,03% de Windows 7 (rappelons que Windows 7 a lui aussi été abandonné par Microsoft en début d'année).

Mais au final, Windows XP n'est finalement pas si loin que ça de Windows 8.1 (3,21%) et dépasse allégrement Vista (0,12%), pourtant sorti après lui. Si l'on se base sur les 1,5 milliard de PC qui sont actuellement en circulation à travers le monde, le nombre de machines encore sous Windows XP est de 18,9 millions. Le système d'exploitation est toujours employé par certains entreprises et services administratifs, qui n'ont pas forcément les moyens de s'équiper d'un PC moderne, ou qui utilisent des applications incompatibles avec Windows 8.1 ou Windows 10.

Bien évidemment, se plonger dans le code source d'un OS comme Windows XP un important investissement en termes de temps et de ressources. Mais il est parfaitement envisageable que des hackers finissent par découvrir des failles de sécurité, afin de prendre par exemple le contrôle d'un PC à distance, d'y injecter toute sorte de malware, d'en récupérer les données personnelles, etc.

Windows 10 pourrait lui aussi être concerné

Autre problème : bien que Microsoft ait fait évoluer son OS au fil des versions, et que le cœur même de Windows 10 ait totalement changé depuis Windows XP, il est indéniable que des portions de code aient été réutilisées. En bref, une faille découverte dans Windows XP pourrait très bien être exploitée sous Windows 10.

C'est une archive de 43 Go qu'il faut télécharger pour récupérer le code source de Windows XP, mais également ceux de Windows 2000, de Windows CE, de Windows Embedded, de Windows NT et de MS-DOS (rappelons au passage que les sources de MS-DOS 1.25 et 2.0 sont officiellement disponibles sur github depuis 2018). Selon le leaker à l'origine de cette fuite, le code source de Windows XP circulerait en réalité depuis des années parmi les hackers. Si le code source n'a pas encore reconnu officiellement, Microsoft a été informé de ce leak et assure enquêter pour prendre les mesures appropriées pour aider à protéger ses clients, comme le rapporte un porte-parole au site Techradar.

Pour la petite histoire, le leaker à l'origine de cette archive semble avoir une dent contre Bill Gates, puisque l'archive contient également des vidéos discriminant le cofondateur de Microsoft.