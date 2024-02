Windows 11 : vous pouvez désormais jouer à des dizaines de jeu sans les télécharger depuis le Microsoft Store

Microsoft vient de déployer auprès du grand public ses Instant Games, ces jeux gratuits qu’il est possible de lancer directement depuis le Microsoft Store de Windows. Désormais disponibles dans la nouvelle section Arcade de la boutique, ces derniers ne nécessitent pas d’être installés sur son PC pour être lancés. On se questionne néanmoins sur le public d’une telle fonctionnalité.

En septembre dernier, Microsoft nous présentait ses Instant Games, une nouvelle section du Microsoft Store permettant de lancer des jeux vidéos sans avoir besoin de les installer sur son PC. Quelques mois de tests plus tard, la fonctionnalité est désormais disponible pour le grand public. Mais visiblement pas pour tout le monde. À la rédaction, nous n’avons par exemple pas encore accès à cette nouveauté.

Instant Games prend ainsi la forme d’un nouvel onglet dans la barre latérale du Microsoft Store, baptisée Arcade. Comme son nom l’indique, celle-ci propose des jeux au concept très épuré, dont les parties durent peu de temps et à la grande rejouabilité. On retrouve donc ici des titres plutôt typés mobiles, qu’il est possible de lancer et de quitter rapidement pour quelques minutes de divertissement.

Plus besoin d’installer un jeu pour jouer sur Windows 11

Au total, ce sont 69 jeux qui sont disponibles dès à présent pour les utilisateurs ayant accès à la fonctionnalité. Tous sont gratuits et ne demandent aucun téléchargement pour être lancés. Toutefois, comme le laissent présager le nom Arcade et les limitations techniques qu’impose un tel fonctionnement, il s’agit avant tout de jeux très « simples » et inspirés de formules ayant déjà fait leurs preuves.

On retrouvera donc ça et là des clones de Candy Crush — qui fera peut-être son arrivée officielle suite au rachat d’Activision-Blizzard-King par Microsoft — du Sudoku ou encore de Tetris. Dès que l’onglet sera disponible sur votre PC, il suffira de sélectionner un jeu puis de cliquer sur Jouer maintenant pour le lancer. Il sera également possible de l’installer en cliquant sur le bouton Obtenir, comme n’importe quelle autre application de la boutique.

Source : Windows Central