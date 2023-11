Windows 11 : extraire le texte d’une image n’a jamais été aussi simple, voici comment faire

Les progrès de l’Intelligence Artificielle en général et de la Vision automatique en particulier ont permis aux utilisateurs de bénéficier d’une technologie de reconnaissance optique de caractères toujours plus performante. Cette dernière se révèle très pratique sur les smartphones lorsque vous voyagez à l’étranger et que vous n’arrivez pas à déchiffrer un panneau de signalisation, par exemple. On vous explique comment faire avec Power Toys.

Si vous avez besoin de copier le texte contenu dans une image alors que vous travaillez sur votre PC, sous Windows 11 ou 10, la démarche est un peu moins instinctive que sur les téléphones portables, car comme dans bien des domaines, il y a plusieurs moyens d’arriver à vos fins. Vous pourriez utiliser OneNote ou encore Google Docs, mais cela vous oblige à utiliser ces programmes, ce que vous ne souhaitez pas forcément.

Power Toys est une suite d’utilitaires pour Windows qui s’enrichit régulièrement d’outils extrêmement pratiques. L’extracteur de texte est l’un d’entre eux, et comme son nom l’indique, il permet d’effectuer une reconnaissance de caractère au sein d’une image, sans devoir ouvrir de logiciel en particulier. Cette véritable boîte à outils pour Windows n’est pas officiellement proposée par Microsoft, mais la firme soutient la communauté de développeurs bénévoles qui font évoluer ce produit. Il est gratuit, extrêmement utile et bien optimisé, vous auriez donc tort de vous en passer.

Voici donc comment reconnaître les caractères situés dans une image grâce à Power Toys, une opération qui ne vous prendra désormais plus que quelques secondes. Si ce n’est déjà fait, téléchargez Power Toys sur le site officiel. Pour capturer le texte contenu dans une image :

ouvrez le document duquel vous souhaitez extraire du texte

saisissez le raccourci clavier ⊞ Win+Shift+T ou mieux encore, si vous utilisez une souris avec des boutons programmables, assignez lui ce raccourci pour accéder à l’Extracteur de texte en un clic

ou mieux encore, si vous utilisez une souris avec des boutons programmables, assignez lui ce raccourci pour accéder à l’Extracteur de texte en un clic sélectionnez la zone de l’écran dont vous souhaitez sauvegarder le texte

Ça y est, le contenu textuel de l’image est dans le Presse papier de Windows. Vous pouvez désormais le coller où bon vous semble. Notez que la technologie OCR de Power Toys ne fonctionne correctement que si vous avez installé le module linguistique correspondant au préalable. En d’autres termes, l’Extracteur de texte n’a aucun mal à reconnaître les caractères de l’alphabet latin, mais n’est pas capable de déchiffrer le sanskrit ou l’écriture japonaise, par exemple.

Power Toys permet de reconnaître les caractères dans toutes les langues, même le japonais

Si vous souhaitez reconnaître les caractères exotiques supportés par Power Toys, il va falloir installer le module OCR correspondant. Peut-être (sur un malentendu) est-il déjà installé ? Vérifions au préalable quels sont les modules de langue déjà installés sur votre système.

Pour ce faire, ouvrez Windows PowerShell en mode Administrateur et tapez

Get-WindowsCapability -Online | Where-Object { $_.Name -Like 'Language.OCR*' }

Une liste des modules de langue installés apparaît alors. Sur cet écran, vous remarquez par exemple que le module fr-FR est déjà installé. Si la langue qui vous intéresse n’est pas dans la liste, il va falloir télécharger et installer le module idoine, prenons l’exemple du Japonais.

Dans PowerShell, saisissez cette commande :

$Capability = Get-WindowsCapability -Online | Where-Object { $_.Name -Like "Language.OCR*ja-JP*" }

Après l’installation, qui peut prendre quelques dizaines de secondes, l’Extracteur de texte pourra reconnaître les kanji dans une image !

Pour en profiter, vous n'aurez qu'à :

faire Win + Shift + T (ou appuyez sur le bouton préprogrammé de votre souris)

(ou appuyez sur le bouton préprogrammé de votre souris) sélectionner la langue, ici le japonais, que vous souhaitez reconnaître dans la boîte située au sommet de l’écran, au milieu

sélectionner la zone de texte à analyser

Il ne vous reste plus qu'à coller le contenu de votre presse-papier dans le logiciel de votre choix pour voir le résultat.