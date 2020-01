Windows 7 : malgré sa mort imminente, le système de Microsoft reste toujours aussi populaire

Il ne reste à Windows 7 plus qu’une semaine à vivre, jour pour jour. Le 14 janvier prochain, le système d’exploitation de Microsoft lancé en 2009 va tirer sa révérence. Ce qui ne l'empêche pas de toujours bénéficier d’une très grande popularité auprès des utilisateurs.

La semaine prochaine, le 14 janvier plus exactement, Microsoft mettra un terme définitif au support étendu de Windows 7. Si le système d’exploitation ne s’arrêtera pas de fonctionner pour autant, cela signifie qu’il ne bénéficiera plus du moindre correctif. De quoi remettre en cause la sécurité du système au cas où une faille serait découverte. Si Microsoft recommande fortement à ses utilisateurs de migrer rapidement vers Windows 10, force est de constater que beaucoup ne suivent pas son conseil.

Windows 7 a toujours le vent en poupe, à quelques jours de son abandon

Si l’on en croit les statistiques collectées par Statcounter, Windows 7 disposerait encore d’un grand nombre d’adeptes. Ils seraient en effet 26,79% à toujours utiliser le système d’exploitation de Microsoft. Loin devant, on trouve Windows 10, qui rassemble 65,4%. Si l’écart entre les deux versions de l’OS peut sembler important, les chiffres donnés par Statcounter indiquent qu’au moins un utilisateur sur quatre de Windows dispose toujours de Windows 7 sur son PC.

Si l’on se réfère à Net MarketShare, un autre outil d’analyse, le nombre d’utilisateurs de Windows 7 serait équivalent à celui obtenu sur Statcounter. Le site rapporte en effet qu’en décembre 2019, ils étaient 26,26% d’utilisateurs à faire appel à Windows 7, contre 54,89% dans le cas de Windows 10. De quoi sérieusement inquiéter Microsoft qui, malgré une poussée fulgurante de Windows 10 ces derniers mois, peine encore à convertir un grand nombre d’irréductibles.

Malgré tout, une dernière interrogation se pose : combien de toutes ces machines sont-elles dédiées aux entreprises ? Car, rappelons-le, les professionnels auront toujours la possibilité de profiter du support étendu de Windows 7 au-delà du 14 janvier 2020. Il leur faudra mettre la main à la poche pour chaque poste de leur entreprise et renouveler annuellement le service de mise à jour de Microsoft, pour un prix qui doublera chaque année. Reste que les particuliers quant à eux vont devoir migrer (que ce soit vers Windows 10 ou un autre OS) ou protéger leur système à l’aide d’une solution de sécurité, voire à contourner la fin du support de Windows 7 à l’aide d’une astuce pas vraiment officielle.