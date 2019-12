Windows 7 : votre clé de licence vous permet toujours de migrer gratuitement vers Windows 10

Si vous n’avez pas encore effectué la mise à jour gratuite de Windows 7 vers Windows 10, il n’est pas trop tard. Malgré tout ce qu’a pu annoncer Microsoft il y a trois ans concernant l’arrêt de cette « opération spéciale », votre ancienne clé de licence est toujours valide et vous permet encore de basculer vers la nouvelle version du système sans débourser le moindre centime.

A l’occasion du lancement de Windows 10 en 2015, Microsoft avait annoncé à l’ensemble des utilisateurs de Windows 7 une opération leur permettant de migrer gratuitement vers le nouveau système d’exploitation. Cette offre devait officiellement s’arrêter le 29 juillet 2016, mais Microsoft a finalement décidé de la prolonger pour les utilisateurs des technologies d’assistance. L’éditeur n’effectuant pas de réelle vérification (un simple « Oui, j’utilise des technologies d’assistance et je suis prêt pour ma mise à niveau gratuite vers Windows 10 » suffit à valider l’opération), n’importe quel utilisateur pouvait migrer gratuitement de Windows 7 vers Windows 10, sans faire appel aux technologies d’assistance.

Microsoft vous laisse toujours migrer vers Windows 10 gratuitement

La possibilité de migrer gratuitement de Windows 7 vers Windows 10 n’aurait dû durer qu’un temps. Et pourtant, depuis 2016, Microsoft n’a jamais retiré le droit aux utilisateurs de basculer de Windows 7 vers Windows 10 en utilisant leur ancienne clé de licence. Et c’est toujours le cas aujourd’hui.

Au cours de ces derniers mois, nous avons testé à maintes occasions des clés de Windows 7 qui n’avaient jamais été utilisées dans le cadre d’une migration vers Windows 10. Et l’opération a toujours été couronnée de succès, même encore aujourd’hui. Il est encore possible d’utiliser une clé Windows 7 pour mettre à jour le système vers Windows 10, toujours sans débourser quoi que ce soit. Il est possible d’utiliser soit l’outil classique de mise à niveau, soit celui dédié aux clients utilisant des technologies d’assistance, comme décrit dans notre dossier consacré à la mise à jour gratuite de Windows 7 vers Windows 10.

Rappelons que Microsoft arrêtera de supporter définitivement Windows 7 le 15 janvier 2020. Le système d’exploitation ne bénéficiera plus d’aucun correctif ni de patch de sécurité. La sécurité pourra cependant être partiellement partiellement assurée via Microsoft Security Essentials, dont la base antivirale continuera à recevoir des mises à jour.