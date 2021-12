Windows 11 : vous pouvez enfin glisser-déposer sur la barre des tâches, voici comment

Les amateurs du glisser-déposer vont être soulagés. Cette fonctionnalité, indisponible nativement sur Windows 11 avec la barre des tâches, fait son grand retour avec une petite application intitulée Windows 11 Drag & Drop to the Taskbar (Fix). Pour une solution proposée par Microsoft directement, il faudra attendre fin 2022.

La transition vers Windows 11 ne s’est pas faite sans quelques sacrifices. Outre les nombreux malchanceux qui ne disposent pas du matériel nécessaire, la barre des tâches est la grande perdante de cette mise à jour. En effet, les utilisateurs ont eu la mauvaise surprise de ne pas retrouver certaines fonctionnalités pourtant habituelles sur Windows 10. On pense notamment à la possibilité de déplacer la barre des tâches, ce qui a fait grincer beaucoup de dents.

Mais une autre fonctionnalité, bien que considérée comme indispensable par beaucoup, fait partie des absentes : le drag-and-drop. Autrement appelée glisser-déposer dans la langue de Molière, cette dernière a finalement été annoncée par Microsoft en novembre dernier. Mais, quelques semaines plus tard, c’est la douche froide. L’éditeur de Redmond précise qu’elle ne sera pas disponible nativement avant fin 2022.

Comment effectuer un glisser-déposer sur la barre des tâches de Windows 11

Fort heureusement, il n'est désormais plus nécessaire d'attendre cette date butoir pour retrouver le drag-and-drop. Vous pouvez dès maintenant télécharger une application tierce hébergée sur GitHub qui remplit parfaitement cette fonction. Intitulée « Windows 11 Drag & Drop to the Taskbar (Fix) », celle-ci fait précisément ce qu’on lui demande : rendre possible le glisser-déposer sur la barre des tâches de Windows 11.

Sur le même sujet — Windows 11 : comment garder le menu Démarrer à gauche et personnaliser la barre des tâches

De plus, elle présente un avantage non négligeable : l’application ne modifie aucun registre du système d’exploitation et n’injecte aucun DLL aux autres processus, ce qui la rend totalement sûre à utiliser. Voici la marche à la suivre pour l’installer :

Rendez-vous sur ce lien

Cliquez sur Download Binary (Windows11DragAndDropToTaskbarFix.exe) pour télécharger l’application

pour télécharger l’application Exécutez le programme comme n’importe quel autre

Dès lors que votre curseur passera au-dessus d’une icône de la barre des tâches, l’application simulera la commande Win+T pour afficher le contenu de la fenêtre sélectionnée. Vous pourrez alors y déposer le fichier de votre choix.