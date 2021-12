Windows 11 : une fonctionnalité très attendue de la barre des tâches n’arrivera pas avant fin 2022

La barre des tâches de Windows 11 se traîne bon nombre de petits bugs ou de limitations frustrantes, comme l’impossibilité de glisser et déposer une icône dessus. Cette fonctionnalité devrait arriver sur le système d’exploitation vers la fin de l’année 2022.

Windows 11 propose un tout nouveau design pour le système d’exploitation et remet la barre des tâches au centre de l’utilisation. Elle n’a pas été reprise de Windows 10, puisqu’elle a été développée de zéro par Microsoft.

Cela conduit donc à l’apparition d’une multitude de bugs (que s’empresse de corriger la firme de Redmond dès qu’ils sont repérés) mais aussi des limitations inattendues. Par exemple, il n’est plus possible de placer sa barre des tâches ailleurs que dans la partie inférieure de l’écran. De plus, le fait de glisser puis déposer une icone sur la barre ne fonctionne plus.

Windows 11 va améliorer sa barre des tâches en 2022

Comme le note Windows Latest, Microsoft a entendu les plaintes des utilisateurs frustrés de ne pas pouvoir retrouver des fonctionnalités basiques sur leur nouvel OS. Le site précise ainsi que la chose sera remise prochainement au sein du système d’exploitation. Cependant, il ne faudra pas se montrer trop impatient puisque cette nouveauté devrait être incluse dans la version 22H2 de Windows 11, soit la grosse mise à jour qui est publiée aux alentours d’octobre. La barre des tâches a été développée de zéro et de ce fait, l’ajout de cette fonctionnalité si importante prend du temps.

L’absence de glisser/déposer n’est pas la seule chose que les utilisateurs reprochent à cette barre des tâches. De nombreux bugs ont en effet déjà été signalés. Par exemple, l’affichage de la batterie sur les PC portables est souvent incorrect, dépassant les 100%. De même, il arrive parfois que cette barre se mette à clignoter sans raison pendant quelques secondes ou que les textes d’information (lorsque le curseur reste en position sur une icône) s’affiche n’importe comment. Microsoft travaille sur ces bugs qui seront corrigés dans des mises à jour. Des améliorations ont aussi déjà été annoncées, comme l’affichage de l’heure sur les écrans secondaires lorsque vous disposez de plusieurs affichages.

A noter que si vous souhaitez retrouver le design des anciens Windows, des développeurs ont déjà conçu des outils qui permettent de retrouver une taskbar vintage.

