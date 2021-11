Windows 11 : la barre des tâches va retrouver une fonction indispensable

La barre des tâches de Windows 11 va très prochainement voir la réapparition d'une fonction essentielle à son utilisation, mais qui avait pourtant disparu lors du passage de Windows 10 à la nouvelle version de l'OS. Le glisser-déposer va bientôt faire son grand retour !

Celles et ceux qui ont migré sous Windows 11, ou qui ont acheté un PC récent, ont probablement retrouvé tous leurs repères. Malgré des changements esthétiques notables et l'intégration de nouvelles options, le système d'exploitation est finalement très proche de Windows 10. En revanche, si Microsoft a dépoussiéré son système d'exploitation, l'entreprise en a aussi profité pour l'alléger de certaines fonctionnalités. C'est le cas notamment pour la Barre des tâches.

Ainsi, trois anciennes fonctionnalités de la Barre des tâches sont actuellement portées disparues. En premier lieu, il n'est plus possible de la redimensionner. En outre, on ne peut plus déplacer cette fameuse Barre des tâches. Il faut se contenter de sa position basse classique. Enfin, et c'est peut-être le point le plus gênant : impossible désormais de glisser-déposer des applications ou des fichiers sur la barre en question. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette fonction devrait très prochainement revenir.

Le drag'n drop de la Barre des tâches fait son retour dans Windows 11

Il faut bien l'avouer, c'est agaçant. Sous Windows 11, on ne peut glisser-déposer un fichier dans une application de la Barre des tâches, afin d'épingler un raccourci. On ne peut plus le faire non plus pour lancer une application et ouvrir directement un fichier. Mais pourquoi le géant de Redmond a-t-il décidé de faire subitement disparaître cette fonction dont profitaient les anciennes versions de Windows ?

Selon le site Deskmodder, Microsoft travaille actuellement à la réintégration de cette fonctionnalité. Les utilisateurs du programme Windows Insider (canal Dev) devraient être les premiers à profiter de ce retour, mais pas avant les fêtes de fin d'année. Toujours d'après Deskmodder, cette fonctionnalité ne devrait pas faire son retour définitif dans la version stable de l'OS avant l'autonome 2022, époque à laquelle Microsoft sortira la version 22H2 de Windows 11. Soit près d'un an après la sortie de Windows 11.

En réalité, si cette fonctionnalité n'avait pas totalement disparu, il était nécessaire de modifier la base registre, ou de passer par un petit outil disponible sur GitHub et nommé Windows 11 Drag & Drop to the Taskbar. La build de Windows 11 qui sortira après les fêtes devrait permettre de s'affranchir de cette manipulation.

Pour les autres fonctionnalités qui ont disparu de la Barre des tâches de Windows 11 (position et taille, sans passer par le registre), on reste pour le moment sans nouvelle. Microsoft entendra-t-il les nombreuses demandes formulées par ses utilisateurs sur le site techcommunity ? On croise les doigts.

Source : Deskmodder.de