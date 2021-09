Windows 11 : la barre des tâches amputée de certaines fonctionnalités à la sortie

Windows 11 a revu le fonctionnement de la barre des tâches et certaines fonctionnalités présentes dans Windows 10 ne sont plus accessibles sur ce nouvel OS, comme le fait de glisser et déposer un fichier pour créer un raccourci. Une fonctionnalité qui pourrait revenir dans un futur proche mais qui ne sera pas présente à la sortie.

Le 5 octobre prochain, Windows 11 arrivera sur le marché et équipera en priorité les PC achetés neufs. Parmi les nouveautés de cet OS, une nouvelle barre des tâches, développée à partir de zéro et centrée. Cependant, celle-ci a beau apporter plus de clarté, elle retire quelques fonctionnalités à l’utilisateur par rapport à celle de Windows 10.

Comme l’a remarqué Windows Latest, ce sont deux ou trois petites choses qui manquent sur cette barre des tâches. Ainsi, il n’est plus possible de créer un raccourci pour un fichier ou un dossier en le glissant et le déposant sur la barre. En faisait cela, Windows 11 affiche en effet une petit icone ronde barrée, signe de l’impossibilité de l’action. La chose était faisable sur Windows 10.

Windows 11 veut proposer une barre des tâches plus simple à utiliser

Le site, ainsi que les utilisateurs, ont d’abord cru à un bug qui serait corrigé à la sortie. Mais Microsoft a confirmé que c’était en réalité un choix délibéré afin de moderniser l’expérience. En revanche, il est possible de modifier le registre de Windows 11 pour réactiver cette fonctionnalité. Cela signifie que Microsoft pourrait revenir sur sa décision après des retours négatifs d’utilisateurs.

D’autres fonctionnalités qui étaient disponibles sur la barre des tâches de Windows 10 disparaissent avec Windows 11. Il n’est pas exemple plus possible de bouger la barre afin de la mettre à droite, à gauche ou en haut. Elle est en bas, point. Cependant, il est toujours possible d’aligner les icones sur la gauche, comme sur Windows 10. Cortana disparaît aussi définitivement, et elle ne sera pas regrettée.

D’autres petites choses disparaissent, comme la possibilité de visualiser l’agenda dans le calendrier en bas à droite ou les secondes dans l’horloge. Un choix qui traduit une volonté de simplifier l’expérience de la part de Microsoft, mais pas sûr que cela plaise aux utilisateurs. Pour rappel, Windows 11 arrive le 5 octobre prochain. Si vous êtes sur Windows 10, la mise à jour sera proposée dans la première moitié de l’année 2022.

