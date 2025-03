Windows 11 vous fait découvrir la recherche boostée à l’IA et vous apporte des fonctions exclusives dans sa dernière mise à jour

Microsoft déploie une nouvelle mise à jour pleine de nouveautés pour son système d’exploitation. Plusieurs fonctions inédites commencent à apparaître sur certains appareils. L’intelligence artificielle y prend une place plus visible que jamais.

Les mises à jour de Windows 11 évoluent progressivement vers un système plus intelligent, plus réactif et adapté aux usages modernes. Sans changer l’apparence du bureau, elles introduisent des fonctions qui simplifient les actions quotidiennes. Recherche de documents, accessibilité ou personnalisation : tout devient plus fluide, souvent sans que l’utilisateur ait besoin de s’adapter.

La mise à jour KB5053656 introduit plusieurs nouveautés à destination des ordinateurs sous Windows 11 24H2. Parmi les fonctions les plus marquantes : une nouvelle recherche alimentée par l’intelligence artificielle, une interface de clavier tactile adaptée aux manettes, des sous-titres en temps réel, ainsi que de nouveaux widgets pour l’écran de verrouillage.

Windows 11 24H2 déploie une recherche par IA, un clavier pour manette et des sous-titres traduits en temps réel

La recherche bénéficie désormais d’une technologie capable de comprendre le sens des requêtes sans avoir à taper les mots exacts. Il devient possible d’écrire « changer mon fond d’écran » ou « photos de vacances » pour retrouver un fichier, un dossier ou un paramètre. Cette fonction est d’abord disponible sur les PC Copilot+ dotés de puces Snapdragon, avec un support à venir pour les machines AMD et Intel. Elle fonctionne même sans connexion Internet. Les résultats incluent aussi les fichiers stockés dans le cloud via OneDrive, sans avoir à ouvrir chaque dossier.

Le clavier tactile propose désormais une disposition dédiée aux manettes, avec des touches verticales et des raccourcis accessibles directement depuis les boutons. Les commandes vocales deviennent plus naturelles grâce à une meilleure interprétation du langage parlé. Le système prend également en charge le chinois simplifié et traditionnel. Les sous-titres en temps réel traduisent jusqu’à 44 langues pendant les appels, vidéos ou contenus diffusés en ligne. D’autres ajouts sont visibles, comme une icône pour les effets vidéo, de nouveaux widgets sur l’écran de verrouillage ou des ajustements dans le gestionnaire des tâches.

Pour installer la mise à jour KB5053656, il suffit d’ouvrir Paramètres > Windows Update et de lancer une recherche manuelle. Le téléchargement est proposé de façon optionnelle avant son déploiement global.