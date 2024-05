Windows 11 : Bing s’invite même dans l’outil de capture d’écran

Microsoft a tendance à vouloir imposer son moteur de recherche Bing dans ses autres produits et fonctionnalités. L'éditeur a franchi une nouvelle étape en testant une nouvelle option basée sur Bing… dans l'outil de capture d'écran de Windows 11.

Une nouvelle version (11.2404.37.0) de l'outil de capture d'écran de Windows 11 va bientôt être déployée auprès des utilisateurs inscrits au programme de bêta dans les canaux Canary et Dev. Celle-ci apporte son lot de nouveautés, mais l'une d'entre elles risque de faire grincer des dents.

Si vous pensiez que Microsoft se montrait intrusif en voulant pousser à tout prix certains de ses services, vous n'allez pas être rassuré. Ne perdant jamais une occasion de mettre en avant son moteur de recherche Bing, le géant américain a cette fois-ci trouvé une astuce pour l'intégrer dans son fameux Snipping Tool.

Bing est partout, même dans l'outil de capture d'écran

Comme repéré par PhantomOcean3 sur X et relayé par TechRadar, Microsoft va tester une option Visual search with Bing. Fonctionnant sur le même principe que Google Lens sur Android, elle permet d'effectuer une recherche d'image à partir de la capture d'écran en cours. Nous ne savons pas encore si les résultats de la recherche seront affichés dans un élément d'interface de l'outil de capture d'écran ou l'usage de cette fonctionnalité lancera l'ouverture du navigateur Edge. Microsoft profite de l'avènement de l'IA ces derniers mois pour saupoudrer un peu de Bing un peu partout dans son écosystème, et cela risque de continuer.

Another feature coming soon to Snipping Tool (yes, more!): visual search with Bing. pic.twitter.com/h6HOblr0Rq — PhantomOcean3 🌳 (@PhantomOfEarth) May 9, 2024

Parmi les nouveautés moins sujettes à la controverse à venir sur Snipping Tool, nous pouvons aussi citer la possibilité d'intégrer des émojis dans les captures d'écran. Ces émojis peuvent être déplacés et redimensionnés à l'envi sur l'image. Le logiciel va également détecter les codes QR présents sur une capture d'écran, permettant d'accéder directement au site web vers lequel il renvoie sans avoir besoin de le scanner avec un appareil tiers.

Pour finir, on note le retour de la règle, qui avait disparu, et l'arrivée d'une option pour modifier l'opacité d'un remplissage de forme, pour obtenir un effet de transparence par exemple. De plus en plus complet en termes d'édition, l'outil de capture d'écran natif de Windows 11 pourrait bien devenir une alternative crédible à certains programmes tiers à l'avenir.

Source : TechRadar