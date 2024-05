Microsoft Word : le nouveau copier-coller va vous changer la vie (en bien)

C'est à se demander comment Microsoft n'y a pas pensé avant. Le copier-coller du logiciel Word évolue et devient beaucoup plus pratique, on vous explique tout.

Microsoft annonce une amélioration du fonctionnement par défaut du copier-coller sur Word. Ali Forelli, Product Manager dans l'équipe Microsoft Word, explique que cette nouveauté a été implantée sur la demande même des utilisateurs. Celle-ci va nous faire gagner un temps précieux, et on se demande pourquoi le copier-coller ne marche déjà pas cette manière depuis belle lurette.

Jusqu'ici, coller du texte dans un document Word pouvait par défaut casser tout votre précédent travail à cause d'incompatibilités des différentes mises en forme. Désormais, l'option de collage par défaut sera Fusionner la mise en forme. Celle-ci supprime la plupart des propriétés de mise en forme appliquées au texte copié source. Ce dernier s'adapte à la mise en forme actuellement utilisée dans votre document pour une intégration plus simple et plus rapide.

Word : le copier-coller par défaut fusionne la mise en forme

Pour la plupart des utilisateurs, ce changement devrait aller dans le bon sens. L'ancienne fonction de collage du contenu dans sa forme original reste disponible, mais elle n'est plus activée par défaut. Vous pouvez y avoir recours au cas par cas dans les options de collage qui s'affichent après un copier-coller.

Pour revenir à l'ancienne méthode par défaut, rendez-vous dans les paramètres de Word : Fichier > Options > Avancé > Couper, copier et coller. Dans Coller depuis d'autres programmes, cliquez sur la flèche à droite de Fusionner la mise en forme pour choisir une autre option, en l'occurrence Conserver la mise en forme source. Validez en cliquant sur OK en bas de la fenêtre.

Le copier-coller avec fusion de la mise en forme par défaut est disponible uniquement sur l'application Windows, à partir de la build 17624.20000 de l'OS. Pour l'instant, le logiciel pour Mac et la version web ne sont pas concernés. L'année dernière, Microsoft avait enfin intégré le raccourci clavier Ctrl + Shift + V dans Word pour coller du texte sans formatage. Lentement, mais sûrement, le service de traitement de texte se met à la page.

Source : Microsoft