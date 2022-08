Windows 11 : les PC moins puissants peuvent désormais faire tourner les jeux Android sans problème

Disponibles depuis ce début d’année aux membres du programme Insiders, les jeux Android étaient toutefois réservés aux utilisateurs possédant un PC relativement compétent. Cela s’apprête à changer, alors que Microsoft déploie la fonctionnalité dans de nouveaux pays. En effet, la configuration minimale nécessaire a sérieusement baissé.

C’est l’une des grandes nouveautés de Windows 11 : les applications Android ont débarqué en trombe sur le système d’exploitation en début d’année. Encore à l’état de test auprès des Insiders, la fonctionnalité n’a tout de même de cesse de s’améliorer au travers de multiples corrections de bugs et autres ajouts de support clavier. Mais pouvoir utiliser ses applications Android, c’est bien, mais pouvoir profiter de ses jeux mobiles, c’est encore mieux.

Ainsi, au mois de janvier, le Google Play Store a débarqué sur Windows, apportant avec lui une poignée de jeux. Aujourd’hui, la plateforme est déployée dans plusieurs autres pays, à savoir la Thaïlande et l’Australie. Toujours pas de date de lancement pour la France, mais qu’à cela ne tienne : on a quand même une bonne nouvelle à vous annoncer. En effet, la configuration minimale requise pour faire tourner les jeux a nettement baissé.

Plus besoin d’une machine de guerre pour faire tourner les jeux Android sur Windows

Rappelons en effet que les applications Android demandaient une certaine puissance pour tourner correctement. Les jeux, quant à eux, étaient encore plus gourmands, puisqu’ils exigeaient au moins une carte graphique entière, un processeur 8 cœurs et 20 Go de stockage disponible. Tous ces prérequis ont donc été revus à la baisse. Ainsi, un GPU intégré au processeur suffit désormais pour faire tourner les jeux.

De la même manière, Google recommande désormais au minimum quatre cœurs dans son SoC. Cela ouvre la porte à toute une gamme de puces, que l’on peut trouver aisément dans des PC portables classiques. Quant au stockage nécessaire, il n’est désormais plus que de 10 Go. Autrement dit, beaucoup plus d’utilisateurs auront désormais accès à cette fonctionnalité. Google précise depuis son lancement, une cinquantaine de jeux ont été ajoutés au catalogue.

