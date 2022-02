Windows 11 améliore la personnalisation du bureau grâce à l’ajout de stickers

Windows 11 devrait prochainement ajouter des stickers. Cela permettra à l’utilisateur de personnaliser encore plus son bureau. Pour le moment, on ne sait pas vraiment quelle forme va prendre cette nouveauté.

Et si vous personnalisiez un petit peu plus votre bureau sur Windows 11 ? Microsoft pourrait vous en donner la possibilité en ajoutant des stickers à son OS. C’est du moins ce que laisse présager la nouvelle mise à jour.

La nouvelle build de l’OS repérée par Windows Latest n’inclut pas les stickers, mais y fait référence. En effet, dans le menu de personnalisation de l'arrière plan, un nouvel onglet dédié apparaît. Il indique « choisissez des stickers pour votre fond d’écran ». Une mention à cette nouveauté est aussi visible dans le menu contextuel (le fameux clic droit sur le bureau).

Windows 11 va prochainement intégrer des stickers

Pour le moment, on ne sait pas vraiment à quoi pourraient ressembler ces stickers, puisqu’ils ne sont pas inclus. Mais on peut imager de petits autocollants virtuels et personnalisables qui resteraient sur votre bureau, et qui persisteraient si vous changez de fond d’écran (ou utilisez la fonction panorama). On suppose également qu’il serait possible de mettre des stickers personnalisés avec des images de votre choix. Vous pourrez ainsi choisir une photo de vos enfants, de votre chat ou de Grogu, comme il vous plaira.

A lire aussi – Test Windows 11 : Microsoft fait sa révolution en douceur

Pour le moment, on ne sait pas quand les stickers pourraient arriver pour le grand public. Ils pourraient très bien être déployés dans quelques semaines, ou Microsoft pourrait attendre la mise à jour de la fin d’année afin de proposer une nouveauté visuelle forte.

Quoi qu’il en soit, cet ajout ne pourrait pas faire de mal, étant donné que la personnalisation est le cœur de Windows 11. L’OS propose bien entendu de changer de fond d’écran et la couleur de l’interface (comme sur les précédentes itérations), mais va plus loin en incluant des thèmes sombres ou des widgets. Les stickers iraient donc parfaitement dans cette logique.

Pour rappel, Windows 11 est sorti en octobre 2021 et il est possible de le télécharger sur le site officiel de Microsoft. Si vous êtes sur Windows 10, votre PC devrait vous proposer de passer gratuitement sur cette nouvelle version, si ce n’est déjà fait.

Source : Windows Latest