Windows 11 va encore plus loin dans l’intégration des applications Android sur PC

Reprendre son activité sur smartphone Android depuis son PC, c'est déjà possible avec OneDrive dans certaines situations. Mais la fonction Resume pourrait bientôt servir pour les applications tierces. Le travail est déjà en route pour Spotify et WhatsApp.

Outre l'IA, l'un des éléments sur lesquels s'est le plus concentré Microsoft avec Windows 11 est l'intégration de l'écosystème Android à sa plateforme. Si les axes de progrès sont encore nombreux, il n'a jamais été aussi simple et intuitif de passer de son smartphone à son PC pour une activité, qu'elle soit professionnelle ou personnelle. Et cette transparence entre Windows et Android n'en est encore qu'à ses balbutiements.

L'éditeur du système d'exploitation de bureau développe une fonctionnalité baptisée Resume en anglais, que l'on peut traduire par Reprendre en français. Comme son nom l'indique, elle permet d'aller encore plus loin dans l'interaction entre les deux OS. Celle-ci peut être comparée à la fonction Handoff d'Apple, compatible avec les Mac, iPhone, iPad et Apple Watch, qui permet de continuer sur un autre appareil une tâche commencée sur un dispositif via iCloud.

Microsoft veut son propre Handoff pour Windows 11

Il est plus facile pour Apple de proposer un tel service, car la marque a le contrôle total sur tout l'aspect matériel et logiciel de ses appareils. De son côté, Microsoft doit adapter Windows 11 à Android, ce qui représente bien des challenges, entre la diversité de fabricants, de modèles et la répartition Android.

Dans un premier temps, Resume n'est disponible que pour OneDrive, son service de cloud. En étant connecté au même compte Microsoft sur votre PC et votre smartphone, vous pouvez par exemple modifier un document sur votre mobile, puis reprendre instantanément là où vous vous êtes arrêté sur votre ordinateur, sans avoir besoin de sauvegarder ou de quitter le fichier sur l'autre appareil. Mieux, une notification “Voulez-vous reprendre là où vous vous êtes arrêté ?” apparaît pour reprendre plus rapidement son activité, sans besoin de chercher le fichier pour l'ouvrir.

La fonction est utile, mais limitée aux applications Microsoft 365 qui utilisent OneDrive, dont Word, Excel et PowerPoint. Cela manque de prise en charge d'applications tierces populaires, comme le concurrent direct Google Drive, pour ne citer que lui. Pour l'instant, le support de Google Drive pour Resume ne semble pas être d'actualité. Mais Microsoft a bien prévu des API pour autoriser le fonctionnement d'autres applications. Et les premières servies devraient être Spotify et WhatsApp.

Spotify et Whatspp, premières applications tierces compatibles avec Resume ?

Les détails sur la manière dont Spotify et Whatspp vont pouvoir devenir encore un peu plus interopérables entre Windows 11 et Android ne sont pas encore connus. Mais étant donné qu'ils vont recourir à la même API que OneDrive, on peut deviner à quoi va ressembler l'expérience une fois que le support avec Resume sera effectif.

Par exemple, si vous venez de rentrer chez vous et que vous écoutiez Spotify depuis votre smartphone, et que vous lancez votre PC, Windows 11 pourrait afficher une notification du type “Continuer à écouter [Titre de la chanson, de la playlist ou du podcast] sur Spotify ?” pour inviter l'utilisateur à reprendre exactement là où il en était. Actuellement, il faut ouvrir Spotify manuellement et espérer que la synchronisation a bien été réalisée (il y a parfois des ratés) pour reprendre son écoute depuis le PC. En outre, il y a de temps en temps des conflits entre appareils. Si Spotify n'a pas été bien fermé sur l'appareil Android, lancer la lecture depuis l'ordinateur peut la faire reprendre… sur le mobile plutôt que le PC, obligeant à changer la source et encore perdre du temps.

Pour WhatsApp, on peut penser que Resume va proposer à l'utilisateur de reprendre une conversation spécifique, et donc d'ouvrir l'app directement dans le bon chat plutôt que sur l'écran d'accueil. Il sera intéressant de savoir s'il sera possible de commencer à écrire un message sur mobile, puis de le finir sur PC.

Que ce soit dans le cas de OneDrive, de Spotify ou de WhatsApp, la notification de reprise d'activité sur le PC ne s'affiche que dans un délai de cinq minutes après l'arrêt de l'activité. Il faut donc être rapide pour passer d'un appareil à l'autre, une manière d'éviter de faire crouler l'utilisateur sous les alertes de Resume.

