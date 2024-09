Reprendre sur son PC Windows 11 une tâche commencée sur son mobile Android ou iPhone, ce sera bientôt possible

L'interopérabilité entre Windows 11 et Android et iOS ne cesse de s'améliorer. Cette fois, Microsoft s'appuie sur OneDrive pour nous aider à reprendre le travail sur PC en toute fluidité.

Microsoft veut toujours plus de transparence entre son écosystème de bureau et les expériences mobiles. L'éditeur est en train de développer une nouvelle fonctionnalité permettant de reprendre rapidement une activité commencée depuis son smartphone Android ou son iPhone sur son PC sous Windows 11.

La fonctionnalité est baptisée “Hand Off”, fait partie des options “Continuer depuis le téléphone” dont nous vous avons déjà parlé, et peut être activée ou désactivée depuis la section “Système” des Paramètres de l'OS. Quand l'option est active, une icône apparaît alors dans la barre des tâches pour notifier l'utilisateur qu'il a une tâche disponible qu'il peut poursuivre sur son ordinateur. Un raccourci est également ajouté dans le menu Démarrer.

Du mobile au PC Windows 11 en toute transparence

Pour l'instant, “Hand Off” se limite à OneDrive et fonctionne sur la synchronisation automatique entre appareils de la plateforme. Les activités initiées sur mobile pouvant être reprises en un clic sur Windows 11 doivent donc être liées à une application de la suite de travail de Microsoft. Si vous travaillez sur un document Word depuis votre smartphone ou tablette par exemple, vous pouvez reprendre là où vous vous êtes arrêté sur votre ordinateur.

“Hand Off” n'est pas lié à “Lien avec Windows” (Phone Link) ou “Mobile connecté”, qui permettent de contrôler son mobile depuis le PC ou de partager du contenu plus rapidement entre ses différents appareils. Il est même désormais possible de consulter les fichiers de son smartphone depuis l'Explorateur de fichiers du PC. Ici, les deux terminaux n'ont pas besoin d'être connectés en Bluetooth, la transparence se fait par le cloud de Microsoft et OneDrive.

Bien pratique, cette fonctionnalité risque malheureusement de se limiter aux services de Microsoft. On peut par contre espérer que le navigateur Edge y soit intégré dans le futur, même s'il n'est déjà pas trop compliqué de retrouver des contenus en passant d'un appareil ou l'autre. Le cloud gaming Xbox serait également un candidat intéressant.

Source : Windows Latest