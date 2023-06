Windows 11 : une nouvelle mise à jour facilite le passage du Wi-Fi à la 5G

La dernière mise à jour bêta de Windows 11, KB5027305, apporte quelques améliorations notables pour les utilisateurs du canal bêta du programme Windows Insiders.

Bien que la nouvelle mise à jour KB5027305 de Windows 11 n'apporte pas beaucoup de nouvelles fonctionnalités ou de changements majeurs, elle offre quelques améliorations qui méritent d'être mentionnées. L'un des principaux ajouts de la mise à jour KB5027305 est la prise en charge des voix naturelles de Narrateur en chinois et en espagnol.

Cette amélioration permet aux utilisateurs de naviguer sur le web, de lire et d'écrire plus facilement. Pour accéder à cette fonctionnalité, les utilisateurs peuvent se rendre dans les Paramètres du narrateur, localiser la section Voix du narrateur et sélectionner le bouton “Ajouter” à côté de « Ajouter des voix naturelles ». Notez que les voix naturelles Narrateur utilisent une technologie de pointe de synthèse vocale sur l'appareil et, une fois téléchargées, elles peuvent être utilisées même sans connexion Internet.

Windows 11 se dote d’un nouveau bouton dédié au réseau

Un autre ajout important de cette mise à jour est un nouveau bouton qui permet aux utilisateurs de basculer entre les connexions cellulaires et Wi-Fi lorsque le signal sans fil est faible mais disponible. Cette fonctionnalité vise à offrir une expérience transparente en basculant automatiquement vers les données cellulaires lorsque la connectivité Wi-Fi n'est pas fiable.

Les utilisateurs peuvent activer cette option en se rendant dans les paramètres Windows, en sélectionnant Réseau et Internet, puis Cellulaire. Notez que ces changements ne sont pour l’instant disponibles que pour les Insiders de Windows 11 en Beta Channel.

En attendant que la mise à jour soit disponible pour tous les utilisateurs, rappelons que Microsoft a récemment publié une autre nouvelle fonctionnalité qui vous laisse contrôler les lumières RGB de votre PC : Dynamic Lightning. Celle-ci utilise la nouvelle norme ouverte HID LampArray, et vous laisse contrôler des appareils de différents fabricants directement depuis les paramètres de votre ordinateur. Vous n’aurez ainsi plus besoin de passer d’une application à l’autre pour contrôler l’éclairage de votre PC.