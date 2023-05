Windows 11 : un tiers des gamers sont déjà passés sur le système d’exploitation

Si Windows 11 voit déjà sa cote de popularité grimper progressivement depuis son lancement, il est d’autant plus plébiscité par les gamers. Selon les derniers chiffres fournis par Steam, ils sont désormais 33,39 % à avoir craqué pour le dernier système d’exploitation. Et ce ; malgré une grosse frayeur le mois dernier. Explications.

C’est une expression qui revient souvent dans nos colonnes : Microsoft fait tout son possible pour séduire les gamers avec Windows 11. Le constructeur n’a de cesse d’améliorer les performances de son OS pour le jeu vidéo, à grand renfort de patchs et de fonctionnalités dédiées. Une stratégie qui s’avère largement payante : à ce jour, un tiers des joueurs PC ont opté pour le dernier système d’exploitation. En effet, le dernier sondage hardware de Steam révèle que 33,39 % de ses utilisateurs sont sur Windows 11.

À titre de comparaison, 23 % des utilisateurs globaux sont désormais passés sur Windows 11, selon les derniers chiffres de Statcounter. L’OS affiche donc une nette progression sur le dernier mois, puisque Statcounter comptait 15,44 % de parts de marché pour celui-ci en novembre 2022. Si Windows 10 reste loin devant pour le grand public, il est de plus en plus laissé de côté par les joueurs, avec un plus de 61 % de part de marché à l’heure actuelle.

Pourquoi Windows 11 repart à la hausse chez les gamers après un mois de mars catastrophique

Il convient toutefois de préciser que ces chiffres peuvent paraître étonnants pour tous ceux qui les surveillent de près. En effet, Windows 11 avait souffert d’une forte baisse de popularité chez les joueurs au profit de Windows 10. Ses parts de marché avaient chuté de 9,65 %, tandis que celles de Windows 10 avaient grimpé de 11,62 %. Il y a donc de quoi se poser quelques questions. L’explication, elle, serait en réalité toute simple.

Sur le même sujet — Windows 11 va bientôt contrôler nativement l’éclairage RGB de vos accessoires gaming

Comme nous l’avions indiqué dans notre précédent article, il semblerait bien que le souci se trouve au niveau du fonctionnement du sondage de Steam, qui se repose sur le volontariat des utilisateurs. En effet, les joueurs chinois ont été beaucoup plus nombreux à répondre en mars qu’en avril, ce qui a nécessairement influé sur les résultats globaux. Pas de souci à se faire pour Windows 11, qui a visiblement de beaux jours devant lui.

Source : Steam