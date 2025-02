Windows 11 : un nouveau bug fait planter votre PC… quand vous essayez de déplacer un fichier

Déplacer un fichier exécutable depuis l'Explorateur de fichiers vers un autre logiciel par glisser-déposer peut causer un plantage, qui requiert alors le redémarrage du PC.

Le dernier Patch Tuesday (KB5051987) a provoqué bien des problèmes aux utilisateurs de Windows 11. Nous vous rapportions hier que la mise à jour empêchait d'ouvrir les dossiers dans l’Explorateur de fichiers, mais il ne s'agit pas du seul souci qui affecte nos PC depuis le déploiement de cette nouvelle version.

Un bug empêche en effet de déplacer un fichier programme (extension .exe ou .msi par exemple) contenu dans un dossier ZIP vers une autre application par glisser-déposer. La manipulation fait planter l'Explorateur de fichiers. Sur l'interface, on peut voir le fichier programme bloqué entre les deux applications, sans pouvoir atteindre sa destination ni retourner vers la source.

Le déplacement de fichier exécutable pose problème sur Windows 11

Ce problème a été rencontré par plusieurs utilisateurs, qui ont partagé leurs déconvenues sur Reddit. XDA Developers a été en mesure de le reproduire et de le vérifier. “Lors du déplacement d'un fichier .msi hors d'un fichier .ZIP, le fichier est resté bloqué entre deux fenêtres, ce qui a gelé mon bureau”, explique le média. Le test a été réalisé entre l'Explorateur de fichiers et Microsoft Edge, Slack et WhatsApp, pour le même résultat à chaque fois.

Heureusement, le système entier n'est pas bloqué et la barre des tâches reste accessible. “J'ai cliqué avec le bouton droit de la souris sur la barre des tâches et j'ai ouvert le Gestionnaire des tâches pour redémarrer l'Explorateur de fichiers et fermer le navigateur Microsoft Edge”, témoigne l'auteur, ce qui a permis de retrouver l'accès au bureau. Par contre, l'Explorateur de fichiers s'est mis à planter après chaque tentative d'ouverture postérieure, seul un redémarrage du système permettant de revenir à la normale.

En attendant que le bug soit corrigé, évitez donc les glisser-déposer entre l'Explorateur de fichiers et un autre programme pour les fichiers exécutables qui viennent d'un dossier ZIP. Le problème ne se déclenche par contre pas si vous restez au sein de l'Explorateur de fichiers ou si vous utilisez le copier-coller classique.

Source : XDA Developers