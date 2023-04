Windows 11 : un bug empêche l’OS de détecter la puce TPM 2.0 sur des processeurs AMD

Si votre PC est équipé d’un processeur AMD, Windows 11 vous informe peut-être que celui-ci ne dispose pas de la puce TPM, quand bien même cette affirmation est fausse. De nombreux utilisateurs ont signalé ce bug sur les forums de Microsoft, qui semble toucher particulièrement les Ryzen 7 5800X3D. Problème : aucun correctif ne semble prévu pour le moment.

Plus d’un an après sa sortie, la fameuse puce TPM continue de donner du fil à retordre aux utilisateurs de Windows 11. En plus d’empêcher ceux dont le PC n’en est pas équipé d’installer le système d’exploitation, celle-ci cause de temps à autre quelques bugs bien agaçants. Et justement, un nouveau fait beaucoup parler de lui en ce moment sur les forums d’entraide de Microsoft. Si vous êtes équipé d’un processeur AMD, vous êtes même potentiellement concerné.

En effet, comme le rapportent nos confrères de Neowin, plusieurs utilisateurs signalent que Windows ne détecte plus leur puce TPM, alors même que celle-ci est bien présente dans leur installation. Les témoignages ont ceci en commun que tous ou presque mentionnent être dotés d’une puce AMD. En outre, l’une d’entre elles semble particulièrement touchée par le problème : la Ryzen 7 5800X3D. Un des lecteurs de Neowin explique même qu’il n’avait aucun problème avec son ancien processeur 5800X, avant de passer au 5800X3D.

Windows 11 ne détecte plus la puce TPM avec certains processeurs AMD

Si l’on trouve bien quelques puces Intel parmi les témoignages, ce sont les processeurs AMD qui sont principalement concernés par ce bug étrange. Pour l’heure, Microsoft a, semble-t-il, pris connaissance du souci, comme en témoigne ce rapport de bug : ” L’attestation TPM pour les plateformes AMD avec firmware ASP TPM peut échouer avec le code d’erreur 0x80070490 sur les systèmes Windows 10 et Windows 11. Aucune mise à jour n’est actuellement disponible pour résoudre ce problème. »

Malheureusement, comme l’indique ce dernier, Microsoft ne propose encore aucune solution. Du côté d’AMD, on attend toujours une communication officielle. En d’autres termes, la seule solution possible pour le moment est de se munir d’un module TPM externe, à intégrer à sa carte-mère. Ce bug n’est d’ailleurs pas sans rappeler la fois où Microsoft a déployé une mise à jour Windows 11 sur des PC non compatibles.

