Windows 11 supporte enfin iMessage nativement via l’application Mobile connecté

C’est une petite révolution qui est sur le point de s’opérer sur Windows. Dès aujourd’hui, via le programme Insider, il est en effet possible de connecter directement son iPhone à son PC via l’application Mobile connecté. En d’autres termes, il est possible d’utiliser iMessage ailleurs que sur un appareil Apple.

Hier, Microsoft a dévoilé tout un lot de nouveautés qui s’apprêtent à faire leur arrivée au sein de Windows 11. S’il y avait largement de quoi se mettre sous la dent pour tout le monde, notamment l’intégration de l’IA de Bing directement dans la barre des tâches, une autre fonctionnalité a attiré notre attention. Et pour cause : elle renforce un peu plus le lien entre le système d’exploitation et les appareils Apple.

En effet, la firme de Redmond a annoncé que l’application Mobile connecté, qui permet de contrôler son smartphone Android depuis son PC Windows, est désormais compatible avec les iPhone. En d’autres termes, il est désormais possible d’utiliser iMessage nativement sur votre ordinateur, en plus de passer et recevoir des appels ou encore consulter vos notifications sans toucher à votre iPhone.

Vous pouvez désormais utiliser iMessage depuis un PC Windows

Pour ce faire, Windows 11 utilise une connexion Bluetooth pour assurer le lien avec les iPhone. Pour rappel, la connexion peut également passer via le réseau WiFi pour les smartphones Android. Notez toutefois que la fonctionnalité présente quelques limitations. Par exemple, il est impossible d’envoyer des photos ou encore de participer à des conversations de groupe.

De la même manière, l’application n’affichera pas les bulles de messages en bleu ou en vert, car elle est encore incapable de déterminer la provenance des messages. Enfin, les utilisateurs n’auront pas accès à l’historique de la conversation. Seuls les messages envoyés depuis leur PC seront affichés à l’écran. Il s’agit d’une version très épurée d’iMessage, mais c’est un début très prometteur pour les utilisateurs de Windows 11.

« C’est quelque chose que nous voulions faire depuis longtemps », explique Yusuf Mehdi, responsable du marketing grand public de Microsoft, dans une interview accordée à The Verge. « L’expérience avec Android est assez bonne, et nous sentions que nous devions sortir quelque chose [pour l’iPhone] ».