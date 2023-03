Windows 11 intègre l’IA de Bing directement dans la barre des tâches

L’Intelligence Artificielle utilisée par Bing va prochainement être intégrée pleinement à Windows 11. Les utilisateurs pourront lui poser des questions via une barre de recherche sur l’écran d’accueil. Avec cette fonctionnalité, Microsoft montre qu’elle mise tout sur cette technologie.

Microsoft veut mettre le paquet sur l’IA. Après l’intégration d’un outil dérivé de ChatGPT dans son moteur de recherche Bing, la firme de Redmond veut aller encore plus loin en le liant cette fois à son système d’exploitation Windows 11.

De nombreuses nouveautés concernant l'OS ont été présentées par Microsoft, comme l’ajout de Widgets tiers, l’amélioration des visios ou encore l’arrivée de la compatibilité des iPhone dans l’application Phone Link. Mais l’une d’elle a particulièrement retenu l’attention : l’introduction de l’IA dans la barre des tâches.

ChatGPT se fait une place dans Windows 11

En effet, l’IA dérivée de ChatGPT et déjà utilisée dans Bing va être incluse dans la fenêtre de recherche située dans la barre des tâches. Le principe est simple : permettre une recherche plus naturelle dans votre ordinateur et sur le web. Si l’utilisateur a une requête, il n’a qu’à poser sa question à l’IA qui y répondra sur le ton de la conversation. Plus besoin d’ouvrir Edge et Bing pour l’utiliser, puisqu’elle sera à disposition directement sur votre bureau.

Cela risque d’impacter considérablement la manière dont nous utilisons notre ordinateur en rendant la navigation plus naturelle. Vous avez besoin de quelque chose, d’une information précise ? Posez une question au lieu d’effectuer une recherche par mots clés comme cela se fait depuis des années. Reste à savoir si cette IA sera un vrai game changer pour l’utilisateur. En tout cas, Microsoft mise beaucoup sur cette technologie, investissant massivement dans Open AI. La firme de Redmond compte aussi intégrer l’IA dans sa suite Microsoft 365 afin de guider les utilisateurs.

Toutes les nouveautés présentées pour Windows 11 devraient arriver sur les PC équipés dans les prochaines semaines, sans doute courant mars. Pour le moment, pas de date précise, mais il faudra guetter très attentivement les mises à jour dans Windows Update.