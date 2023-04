Windows 11 pourra afficher les applications Android en mode Picture-in-Picture

Microsoft veut favoriser la synergie entre Android et Windows 11. Le mode PiP du Windows Subsystem for Android devrait séduire de nombreux utilisateurs.

Si la mise à jour version 2303.40000.3.0 du Windows Subsystem for Android (Sous-système Windows pour Android) proposée par Microsoft au mois d’avril est riche en correctifs et chiche en nouveautés, elle marque tout de même une étape importante. En effet, les utilisateurs inscrits au canal Développeur du programme Insider de Windows 11 disposent d’un mode d’affichage qui change tout : le PiP.

Windows Subsystem for Android en version bêta est compatible avec Android 13 depuis le début de l’année 2023. Les développeurs d’applications pour Android apprécient tout particulièrement cette fonctionnalité qui leur propose de visualiser le résultat de leur travail directement sur un moniteur tout en profitant des accessoires de leur PC (souris et clavier, par exemple). Elle permet aussi de lancer ou de programmer des apps Android sans devoir utiliser un vrai téléphone. Cela, c’est pour la théorie, car en pratique, il y a de nombreux outils propres à Android que WSA n’offre toujours pas. Le transfert de fichiers entre le mobile et l’Explorateur de Windows ou encore la liaison USB vers le smartphone virtuel à travers un port physique du PC.

Windows 11 pourra afficher plusieurs applications Android en mode PiP

Microsoft avait pour idée depuis un certain temps déjà de proposer un mode Picture-in-Picture, qui permettrait d’ouvrir plusieurs applications Android dans des fenêtres indépendantes et de les disposer selon vos souhaits. La procédure est tout ce qu’il y a de plus simple et instinctive. Exécutez une app en plein écran, cliquez sur la nouvelle icône PiP et placez la où vous le voulez. En plus de cette fonctionnalité qui va rendre l’expérience encore un peu plus satisfaisante pour les utilisateurs d’Android sur Windows 11, Microsoft apporte des options qui visent à optimiser la gestion des ressources d’Android sur Windows.

Une nouvelle option nommée « Partially running » fait son apparition dans les paramètres de Windows Subsystem for Android. Celle-ci consomme un minimum de ressources pour faire tourner le sous-système. Elle sera particulièrement adaptée sur les PC les moins récents, qui fonctionneront donc plus rapidement. La mise à jour mensuelle intègre aussi les correctifs de sécurité d’Android 13.

Source : Windows Latest