Windows 11 : plus besoin d’un PC dernier cri pour fouiller dans vos fichiers grâce à l’IA, mais allez-vous lui faire confiance ?

Microsoft intègre Copilot pour améliorer la recherche sur les PC Windows 11 et 10. Cette fonction pilotée par l’IA permet de retrouver un fichier en une phrase et d’en extraire du contenu sans l’ouvrir. Une évolution prometteuse qui risque tout de même d’inquiéter les plus méfiants pour de bonnes raisons.

La recherche de fichiers sur un ordinateur reste souvent un casse-tête. Qui se souvient vraiment du nom exact d’un document créé il y a plusieurs mois ? Microsoft l’a bien compris et veut simplifier cette étape grâce à l’intelligence artificielle. Avec Copilot, la société propose désormais une recherche plus naturelle, capable de comprendre des phrases complètes, comme « Retrouve mon CV envoyé pour ce poste l’an dernier ». Fini les mots-clés imprécis et les longues minutes passées à fouiller dans les dossiers.

Cette nouveauté a été repérée par le site Windows Latest, qui a testé la fonction avant son déploiement global. Bonne nouvelle, elle ne sera pas réservée aux PC Copilot+ récents, mais arrivera aussi sur Windows 10. Concrètement, la recherche se fait localement sur l’appareil, sans passer par les serveurs de Microsoft, ce qui garantit une exécution rapide. En plus de trouver les fichiers, Copilot peut lire leur contenu et extraire des informations précises, comme une recette ou un passage d’un rapport. Ces capacités jusqu’ici réservées à une élite deviennent enfin accessibles au plus grand nombre.

Copilot peut chercher dans vos fichiers, à vous de décider si vous lui faites confiance

Pour activer toutes les fonctions, Copilot doit avoir accès à vos dossiers personnels comme Documents ou Téléchargements. Par défaut, cette option est désactivée, et l’utilisateur peut choisir de l’activer ou non. Une fois la lecture autorisée, l’IA peut extraire directement les passages utiles sans ouvrir le document. Microsoft précise que tout se passe en local, sans envoi vers le cloud, mais certains resteront prudents face à cette possible intrusion.

Il est possible de limiter ou d’étendre les dossiers analysés par Copilot, selon ses besoins. Malgré ces réglages, beaucoup d’utilisateurs restent méfiants et n’apprécient pas l’idée qu’une IA fouille leurs fichiers. Microsoft a choisi de proposer cette fonctionnalité en option, afin de laisser le choix. Pour ceux qui l’acceptent, cette recherche repensée représente un véritable gain de temps. Le déploiement est en cours et devrait bientôt toucher la plupart des PC.