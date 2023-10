Windows 12 : Intel vient-il de dévoiler la date de sortie du prochain OS de Microsoft ?

Vient-on de recevoir une confirmation sur le calendrier de sortie de Windows 12 d’une source assez fiable ? Il semblerait qu’Intel lui-même vienne de dévoiler des indices concernant le prochain système d’exploitation de Microsoft.

Lors de la conférence des analystes de Citi le mois dernier, David Zinsner, directeur financier d'Intel, a évoqué qu’un rafraîchissement de Windows arriverait très prochainement. D’après ses propos, une nouvelle version de Windows arriverait dès l’année prochaine.

« Nous pensons que 2024 sera une bonne année pour les clients, en particulier en raison de la mise à jour de Windows », a déclaré M. Zinsner lors de la conférence des analystes de Citi le 6 septembre. « Nous pensons toujours que la base d'installation est assez ancienne et qu'elle a besoin d'un rafraîchissement. Nous pensons que l'année prochaine pourrait marquer le début de ce rafraîchissement, compte tenu du catalyseur Windows ».

Windows 12 arriverait dès 2024, selon Intel

Il s’agit là de la seule partie de l'interview dans laquelle Zinsner mentionne spécifiquement Windows ou Microsoft, donc les informations au sujet de la prochaine version de l’OS sont plutôt minces. Si on lit entre les lignes, Intel dit que 2024 sera une bonne année pour changer d’ordinateur, notamment à cause de l’arrivée d’une nouvelle version de Windows.

Une mise à jour traditionnelle ne nécessite généralement pas, ni même n'incite, à l'achat de nouveaux ordinateurs portables ou de bureau. C'est plutôt le genre d'impulsion qui accompagne une nouvelle version de Windows, donc tout porte à croire que le cadre d’Intel évoque ici l’arrivée de Windows 12. Il est difficile d'imaginer qu'Intel s'enthousiasme pour une simple mise à jour de Windows, à moins qu'il ne s'agisse de la nouvelle version du système d'exploitation.

Windows 12 pourrait même être développé conjointement avec l’entreprise. Il serait intéressant qu’Intel et Microsoft collaborent pour que la nouvelle version utilise l’architecture redessinée de la série Meteor Lake avec matrices de calcul, de GPU, d'IO et d'IA séparées. De plus, comme les deux entreprises s'efforcent d'intégrer de l’intelligence artificielle dans leurs produits, la nouvelle version de Windows sera probablement dotée de fonctions avancées alimentées par l'IA. On s’attend par exemple à une forte intégration de Microsoft Copilot, le nouvel assistant IA qui veut changer votre quotidien.