Windows 11 : nouveaux outils de personnalisation, Widgets repensés, voici ce qu’apporte la grosse mise à jour

Windows 11 accueille une nouvelle grosse mise à jour pour les Insiders. Si elle ne change pas fondamentalement l’expérience, elle apporte plusieurs petites choses intéressantes pour les utilisateurs. Cette version est actuellement en bêta et devrait être disponible pour le grand public dans quelques semaines.

Microsoft a publié une toute nouvelle mise à jour de Windows 11 pour ses Insiders. Nommée Build 22518, elle apporte de nombreuses corrections de bugs, mais aussi des nouveautés intéressantes pour faciliter la vie des utilisateurs. A noter qu’elle n’est pas disponible pour les PC tournant sur une machine avec un processeur ARM64.

Microsoft liste les nouveautés sur son site officiel, mettant en avant trois fonctionnalités en particulier. La première est Spotlight Collection qui apparait dans les options de personnalisation Windows. Une fois activée, Spotlight changera automatiquement votre fond d’écran au bout de 24 heures afin d’apporter un peu de variété à votre bureau. Une nouvelle icone apparaîtra sur votre PC, ce qui vous permettra de gérer cette fonctionnalité en passant directement au fond d’écran suivant, par exemple.

Windows 11 repense l'onglet Widgets

L’autre nouveauté est l’amélioration de l’onglet Widgets. Si vous centrez votre barre des tâches, l’onglet restera toujours à gauche et ne se présentera plus sous la forme d’une icone comme les autres. De plus, la météo est désormais affichée sur ladite icone. Plus besoin de cliquer dessus, donc.

La dernière innovation est l’inclusion de Voice Access. Cela permet de naviguer sur votre PC à la voix, ce qui est une excellente chose pour les personnes en situation de handicap moteur. Ainsi, il est possible de demander à Windows d’ouvrir telle ou telle application en lui demandant. Sur les logiciels avec beaucoup de fonctionnalités, des numéros apparaîtrons à l’écran. Il suffira alors de dire « clique sur le numéro 11 » pour accéder à une fonction précise. Il est aussi possible de poser une grille numérotée sur l’écran.

Cette Build ne s’arrête pas là, puisqu’elle permet par exemple d’installer le Windows Subsystem for Linux (WSL) directement via le Microsoft Store. L’onglet qui permet de changer la langue du clavier a aussi été revu pour être plus simple à utiliser. L’horloge sera aussi visible sur toutes les barre des tâches si vous êtes en multi-écrans, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. Bien entendu, tout cela s’accompagne de son lot de correction de bugs.

Pour télécharger cette Build 22518, il faut s’inscrire au programme Insider en tant que développeur.

