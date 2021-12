Windows 11 : Microsoft veut révolutionner le copier-coller sur Edge et Chrome

Microsoft et Google travaillent sur une nouvelle fonctionnalité pour Windows 11. Elle améliorera drastiquement les capacités du presse-papier dans Edge et Chrome, notamment en prenant en charge un plus grand nombre de fichiers.

Microsoft l'a promis : le constructeur compte bien améliorer les performances et la qualité de vie sur Windows 11 en 2022. Ces changements, la firme de Redmond a déjà commencé à les appliquer, à l'image de la possibilité de personnaliser le menu Démarrer. Récemment, nous avons appris qu'il sera bientôt plus simple de changer de navigateur par défaut, le processus étant toujours fastidieux pour l'instant.

Et comme nous l'apprennent nos confrères du site spécialisé Windows Latest, Microsoft a décidé de s'allier avec Google pour améliorer les capacités du presse-papier de Windows 11 sur Edge et Chrome. Pour ce faire, les deux entreprises développent actuellement une nouvelle API appelée “Picking Clipboard”.

Microsoft veut étendre les possibilités du presse-papier sur Windows 11

Selon les informations du média, cette API étendra le champ d'action du presse-papier et du copier-coller sur ces deux navigateurs. À l'heure actuelle, votre navigateur permet seulement de copier-coller une petite sélection de fichiers entre un site Web et des apps Windows. La liste de formats compatibles est plutôt réduite, avec du JPEG, du PNG, du HTML et d'autres formats.

Avec ce nouveau Picking Clipboard, Google et Microsoft veulent agrandir drastiquement la liste des formats compatibles avec le copier-coller. Il serait donc possible de copier-coller un large éventail de fichiers aux formats divers et populaires, comme docs.x, utilisé notamment dans Microsoft Word, ou encore TIFF, un format utilisé dans la conception graphique. Ce changement devrait profiter à diverses applications Web qui reposent sur du contenu téléchargé par les utilisateurs.

Dans une nouvelle page dédiée au statut de la plateforme Chrome, on peut apercevoir que Google compte déployer cette nouvelle API sur la version 98 de Google Chrome, à la fois sur la version Desk et Android. Pour résumer, “Picking Clipboard” permettra aux sites d'interagir avec plus de formats dans le presse-papier. Pour rappel, il est possible depuis peu de copier un fichier sur smartphone Android avant de le coller sur PC sous Windows 10 ou 11. En effet, Microsoft a déployé une mise à jour pour le clavier Android Swiftkey.

Source : WindowsLatest