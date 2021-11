Windows 11 : Microsoft promet d’améliorer les performances de son OS en 2022

L’équipe de développement de Windows tient déjà sa feuille de route pour 2022. Dans une FAQ sur Reddit, cette dernière a adressé les problèmes de performance, notamment au niveau de l’interface, rapportés par les utilisateurs. Elle a assuré que ces soucis seront sa priorité numéro un pour l’année prochaine.

À l’occasion du lancement de la version 1.0 de Windows App SDK, plusieurs développeurs de Microsoft ont organisé une FAQ sur Reddit. L’occasion d’interagir avec la communauté, mais également d’adresser quelques soucis présents au sein de Windows 11. En effet, certains utilisateurs en ont profité pour faire part de leur frustration à propos des performances du système d’exploitation, qu’ils jugent trop faibles par rapport à Windows 10.

« J’ai l’impression que chaque élément d’interface utilisateur classique qui a été remplacé par une version UWP XAML dans Windows 10 est devenu plus lent. Cette tendance s’est poursuivie dans Windows 11, et semble être une caractéristique de ce nouveau XAML », regrette ainsi l’un d’eux. Heureusement, Microsoft semble conscient du problème et assure que ce dernier sera sa priorité numéro 1 pour 2022.

Microsoft veut régler les problèmes de performance de Windows 11 en 2022

« En 2022, nous mettrons l’accent sur les performances », assure un développeur. « Une grande partie de ces efforts porteront sur les performances de démarrage et de lancement ». D’après ce dernier, les tests ont déjà commencé en interne : « En ce qui concerne le rendu des éléments d’interface utilisateur à l’écran (après le chargement du framework), nous avons testé l’évolutivité en mettant par exemple 10 000 boutons à l’écran, etc. La plupart des éléments de l’interface utilisateur s’affichent déjà assez rapidement », explique-t-il avant d’appeler la communauté à faire remonter les problèmes rencontrés.



Enfin, Microsoft souligne que plusieurs équipes ont été formées au sein de l’entreprise pour prendre à bras le corps les soucis de performances. « En interne, en plus de vouloir concentrer une partie du temps de notre cadre UX sur la performance en 2022, nous avons également formé récemment une équipe dédiée pour aborder ce sujet de manière plus holistique. Il y a donc de multiples choses que nous faisons collectivement ici pour essayer de nous assurer que nous ayons de bons résultats de performance. »

La firme de Redmond travaille constamment à améliorer les performances de son système d’exploitation et il n’est pas rare de voir des mises à jour booster les résultats sur certains PC. L’OS lui-même est pensé pour obtenir les meilleures performances possibles sur chaque machine compatible, comme l’a déclaré Microsoft avant son lancement. L’année prochaine promet donc de nouvelles optimisations dans ce domaine.

