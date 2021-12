Windows 11 : le menu démarrer peut désormais être personnalisé

Windows 11 a introduit un tout nouveau menu Démarrer avec un système d’applications épinglées et de recommandations. Il sera bientôt possible de le personnaliser dans une prochaine mise à jour et de mettre plus en avant ses logiciels préférés.

A chaque nouvelle version de Windows, le menu Démarrer subit de gros changements de design, quand il n’est tout simplement pas supprimé (comme avec Windows 8). Avec Windows 11, ce dernier se veut simple à l’extrême. Il se compose de deux parties distinctes : les applications épinglées et les recommandations. Il sera bientôt possible de personnaliser cet aspect.

A l’heure actuelle, ce menu Démarrer est coupé en deux en son centre. En haut, vous mettez les logiciels que vous utilisez le plus souvent et en bas, Microsoft affiche les derniers utilisés. Les membres du programme Insider ont reçu une nouvelle mise à jour de Windows 11 : la build 22509.

Windows 11 permet maintenant de modifier le menu Démarrer

Cette build apporte son lot de correction de bugs mais aussi la possibilité de personnaliser le menu Démarrer. Désormais, vous pouvez choisir d’afficher plus d’applications épinglées ou au contraire, plus de recommandations. Comme on peut le voir dans les images de Microsoft ci-dessous, il sera possible d’autoriser deux, trois ou quatre lignes pour les applications épinglées, ce qui réduit logiquement la place accordée aux logiciels recommandés à une, trois ou cinq lignes.

A lire aussi – Windows 11 : le Microsoft Store permet enfin de voir si une application est à jour

Pour modifier le menu Démarrer, il n’y a rien de plus simple : il suffit de faire un clic droit dessus et de choisir d’afficher ou non plus de logiciels épinglés. Simple comme bonjour. Pour le moment, cette nouvelle fonctionnalité n’est pas disponible pour le grand public. Elle arrivera dans quelques semaines, tout au plus. Pour en profiter dès maintenant, il faut s’inscrire au programme Insider (via le menu Paramètres) et télécharger la toute dernière version.

Cette dernière build inclut d’autres nouveautés de design, comme une amélioration de la barre des tâches en multi écran (l’heure apparaît enfin sur votre deuxième affichage) ou une meilleure gestion des notifications.

Pour rappel, Windows 11 est sorti le 5 octobre dernier. Il est possible de le télécharger gratuitement sur le site officiel de Microsoft. Si vous êtes actuellement sur Windows 10 et que votre PC est compatible, vous recevrez une notification qui vous incitera à installer ce nouvel OS dans la première moitié de l’année 2022.

Source : Microsoft