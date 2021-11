Windows 10, 11 : vous pouvez désormais effectuer un copier-coller depuis Android, voici comment

Microsoft a récemment déployé une mise à jour pour Swiftkey, son clavier Android. Grâce à cette dernière, il est désormais possible de copier un élément sur smartphone puis de le coller sur un PC sous Windows 10 ou 11, et vice versa. On vous explique comment faire.

« L’époque où l’on s’envoyait par e-mail des liens vers des sites web, des numéros de téléphone et des adresses fait désormais du passé ». Microsoft semble annoncer une révolution et, dans une certaine mesure, il n’a pas tort. En déployant sa dernière mise à jour pour Swiftkey, la firme de Redmond a enfin rendu possible le copier-coller entre deux appareils sous Windows et Android.

En rachetant Swiftkey en 2016, l’éditeur avait un objectif précis en tête : faire tomber les barrières entre les deux systèmes d’exploitation. Avec cette nouvelle fonctionnalité, les utilisateurs pourront désormais profiter de plus de fluidité entre leurs appareils. Cette dernière est testée en bêta depuis août, et débarque aujourd’hui pour le grand public dans la version 7.9.0.5 du clavier Android.

Comment effectuer un copier-coller entre un appareil Windows et Android

Avant toute chose, il faudra vous assurer de disposer d’un PC sous Windows au minimum (la fonctionnalité est également disponible sous Windows 11) ainsi que d’un compte Microsoft. Voici donc la marche à suivre :

Installez l’application Swiftkey depuis le Play Store ou mettez-la à jour

depuis le Play Store ou mettez-la à jour Ouvrez l’application et rendez-vous dans Entrée riche > Presse-papiers

Activez l’option Synchroniser l’historique du presse-papiers

Connectez-vous à votre compte Microsoft

Activez l’option Afficher le dernier élément copié sous la forme d’option à collage rapide dans la barre de prédilection

Sur votre PC, tapez Windows + I pour ouvrir les paramètres

pour ouvrir les paramètres Rendez-vous dans Système > Presse-papiers

Activer les options Historique de presse-papiers et Synchroniser vos appareils

Vous pouvez désormais copier-coller n’importe quel élément entre vos PC et votre smartphone Android. En ce qui concerne les iPhone, bien que Swiftkey est disponible sur iOS, cette fonctionnalité n’est pas encore incluse. Microsoft précise que le presse-papier ne prend en compte que le dernier élément copié et que celui-ci restera disponible pendant une heure.

Source : Microsoft