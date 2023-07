Windows 11 : Microsoft résout le problème de codec défectueux qui empêchait la lecture de vidéos

La mise à jour optionnelle KB5027303 de juin 2023 s’est avérée bien problématique pour de nombreux utilisateurs de Windows 11. Microsoft en est conscient, et déploie des solutions, en toute discrétion.

La mise à jour de Windows 11 KB5027303 faisait non seulement faire ralentir les SSD de certains systèmes, empêche certains PC de « lire, enregistrer ou capturer des vidéos ». Les applications et les caméras utilisant le codec WVC1 peuvent donc ne pas fonctionner comme prévu. Les utilisateurs sous Windows 11 (KB5027303) et Windows 10 (KB5028244). La firme de Redmond propose désormais une solution à ce problème pour le moins handicapant.

Si la compagnie a mis du temps à inscrire ce problème de codecs défectueux dans son tableau de bord de Windows, elle fait amende honorable sur son site : « après l’installation de KB5027303 ou de mises à jour ultérieures, il se peut que certaines applications ne parviennent pas à lire, enregistrer ou capturer des vidéos lorsqu’elles utilisent le codec WVC1. Certaines caméras ou webcams peuvent également ne pas fonctionner si elles utilisent le codec WVC1 par défaut ».

Microsoft reconnaît que Windows 10 et 11 ont un problème de codec, la solution est en cours de déploiement

Ce codec, également appelé VC-1, est une alternative au H.264. Il ne fonctionnait plus correctement pour certains utilisateurs de Windows 10 22H2, Windows 11 21H2 et Windows 11 22H2 depuis de nombreuses semaines. Ils pourront bientôt profiter à nouveau de cette fonctionnalité. Microsoft a commencé à déployer une mise à jour corrective à travers la fonction Known Issue Rollback de Windows Update. Microsoft prévient les utilisateurs affectés par ce problème : « il peut s’écouler jusqu’à 24 heures avant que la résolution ne se propage automatiquement aux appareils grand public et aux appareils professionnels non gérés. La compagnie affirme également que redémarrer votre appareil peut accélérer l’application du correctif.

Les utilisateurs professionnels de Windows 10/11 devront laisser le service IT gérer la situation à travers les stratégies de groupe proposées par Microsoft. Au delà d’avoir résolu ce bug, les ingénieurs de la compagnie concentrent désormais leurs efforts sur le développement de la version 23H2 de Windows 11, nom de code Sun Valley 3. Cette version de l’OS, qui pourrait faire son apparition pas plus tard que septembre 2023.