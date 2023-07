Windows 11 : vous n’avez peut-être pas remarqué, mais les dernières mises à jour ont ralenti votre SSD

Toujours plus d’utilisateurs de Windows 11 se tournent vers les réseaux sociaux pour exprimer leur mécontentement concernant le fonctionnement du système d’exploitation. Plus précisément, ils affirment que les temps d’accès disque de leurs SSD se sont dégradés.

Les dernières mises à jour de Windows 11 auraient fortement dégradé les performances de certains SSD. Pour certains systèmes, la perte de vitesse du disque, en lecture comme en écriture, serait de l’ordre de 85 %, de 7000 à 1000 Mo/s, dans les cas les plus extrêmes.

D’après Windows Latest, tous les PC ne sont pas touchés par ce problème de baisse des performances des SSD sous Windows 11. Cela dit, les internautes affectés par cette défaillance sont toujours plus nombreux sur les réseaux sociaux tels que Reddit ou même sur le forum de Windows, et la grogne commence à prendre de l’ampleur. Si l’on n’a pas tout le temps besoin de bénéficier de vitesses de lecture et d’écriture maximales, il y a des circonstances où un SSD véloce fait la différence entre un très bon souvenir et un calvaire.

La vitesse de certains SSD a fortement ralenti après une mise à jour récente de Windows 11

C’est en jouant, après une mise à jour, que les internautes ont constaté que le SSD ne suivait plus la cadence. Selon Windows Latest, ce bug a fait surface après la mise à jour cumulative de mars 2023. Le site a par ailleurs recensé toutes les mises à jour de Windows 11 pour lesquelles des problèmes de ralentissement ont été rapportés :

KB5027303 — mise à jour optionnelle de juin 2023

KB5027231 — Patch Tuesday de juin 2023 (obligatoire)

KB5026372 — Patch Tuesday de mai 2023 (obligatoire)

KB5025239 — Patch Tuesday d’avril 2023 (obligatoire)

KB5023778 — Patch Tuesday de mars 2023, l'update où Windows 11 a commencé à afficher des pubs pour les produits de Microsoft et où les problèmes de SSD sont apparus

Pour éviter ces problèmes, la seule solution semble être de désinstaller les mises à jour fautives, ce qui est vivement déconseillé, puisque cela priverait aussi votre PC des derniers correctifs de sécurité. En concentrant ses efforts sur l'intégration de l’Intelligence artificielle dans Windows 11, Microsoft aurait-il mis de côté la stabilité de son système d'exploitation ? La firme de Redmond n'a en tout cas pas annoncé de correctif pour la mise à jour de juillet 2023.