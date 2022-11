Windows 11 : Microsoft admet des soucis de performances en jeu sur la mise à jour 22H2

Mauvaise nouvelle pour les joueurs sur PC qui utilisent la mise à jour 22H2 de Windows 11 : vous risquez de rencontrer un ralentissement des performances en jeu dû à un bug logiciel. Microsoft a officiellement reconnu l’existence du problème.

La mise à jour Windows 11 22H2 de Microsoft a été lancée pour le grand public en septembre et a apporté plusieurs nouvelles fonctionnalités et corrections de bugs, mais a également ajouté quelques problèmes au système d’exploitation de Microsoft. En effet, depuis qu’ils ont installé la nouvelle version, les joueurs se sont plaints de taux d'images lents et instables dans les jeux, de lag et d'une sous-utilisation du CPU.

Dans un communiqué, Microsoft a officiellement annoncé être au courant du problème. Sur une page d’assistance, Microsoft a publié un avertissement : « Certains jeux et applications peuvent présenter des performances inférieures à celles attendues ou des problèmes de stabilité sous Windows 11, version 22H2 », écrit l'entreprise.

Windows 11 22H2 n’est pas recommandée pour les gamers

Pour une raison quelconque, Windows 11 peut déclencher des processus logiciels supplémentaires pendant le jeu, ce qui peut faire baisser les performances. « Les jeux et applications concernés activent par inadvertance des fonctions de débogage des performances du GPU qui ne sont pas destinées à être utilisées par les consommateurs », explique Microsoft. Cela ne devrait évidemment pas se produire, surtout chez les particuliers. Ces processus finissent par utiliser des ressources supplémentaires et donc provoquer des ralentissements qui dégradent les performances globales de votre PC en jeu.

Il faut toutefois savoir que tout le monde n'est pas concerné et que les applications et les jeux ne sont pas tous touchés par les mêmes soucis. En d'autres termes, vous pourriez très bien installer la mise à jour 22H2 de Windows 11 sans rencontrer de problèmes de performances.

La société travaille déjà sur un correctif, qui arrivera dans une nouvelle version de Windows 11 22H2. En attendant, l’entreprise a appliqué un « blocage de compatibilité sur les appareils affectés par ce problème pour qu'ils ne puissent pas être proposés ou installer Windows 11, version 22H2 ». En d’autres termes, Microsoft a tout simplement suspendu le déploiement de la mise à jour.

Microsoft a également proposé une solution temporaire, qui consiste à mettre à jour les jeux et applications concernés, en espérant que le problème soit résolu. Microsoft n'a pas dit grand-chose d'autre, notamment quels GPU ou configurations matérielles peuvent être affectés.