Windows 11 : la dernière mise à jour s’accompagne de nombreux bugs, attendez avant de l’installer

Si beaucoup d’utilisateurs attendaient avec impatience la dernière mise à jour de Windows 11, celle-ci ne se passe visiblement pas comme prévu pour tout le monde. En effet, celle-ci s’accompagne de divers problèmes pour quelques malchanceux, allant du traditionnel téléchargement bloqué à des soucis avec les moniteurs externes. On vous conseille donc d’attendre un peu avant de l’installer.

La mise à jour KB5019509 de Windows 11 est certainement l’une des plus attendues de ces derniers mois. Si, en apparence, celle-ci paraît somme toute ordinaire, elle apporte de nombreuses nouveautés qui font parler d’elles depuis bien longtemps. La fonctionnalité plus iconique est sans aucun doute l’arrivée des onglets dans l’explorateur de fichiers, mais d’autres, comme les Suggestions d’actions ou de légers ajustements sur la barre des tâches.

Autant dire que beaucoup se sont précipitées sur Windows Update pour la télécharger rapidement, cette mise à jour étant optionnelle. Seulement voilà, beaucoup s’en sont également mordu les doigts. En effet, cette build est arrivée avec son lot de problèmes chez certains utilisateurs malchanceux, qui plus est aussi divers que variés. Chez quelques-uns d’entre eux par exemple, l’installation refuse tout simplement de s’effectuer.

Windows 11 KB5019509 pose de nombreux problèmes aux utilisateurs

C’est un problème somme toute assez classique qui revient régulièrement sur les nouvelles mises à jour. Ce qui l’est moins en revanche, ce sont les messages d’erreur pour le moins cryptiques qui sèment la confusion auprès de ceux qui ont le malheur de les déclencher durant la mise à jour. Autre bug cité par les utilisateurs : certains programmes censés se lancer au démarrage de Windows ne fonctionnent plus après l’installation.

Enfin, d’autres mentionnent le fait que leur moniteur ne s’éteint plus lorsque l’ordinateur passe en veille, ou encore des problèmes d’affichage des widgets. Autrement dit, c’est un véritable champ de bataille que vous pouvez très clairement choisir de contourner. Encore une fois, cette mise à jour est parfaitement optionnelle. Si vous souhaitez éviter les soucis, on vous conseille donc d’attendre que Microsoft déploie une version plus stable, ce qui ne devrait pas prendre trop de temps — espérons pour le prochain Patch Tuesday.