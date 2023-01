Windows 11 : un bug bien gênant empêche de cliquer sur le menu Démarrer

Windows 10 et 11 sont victimes d’un bug bien gênant, qui rend impossible toute interaction avec le menu Démarrer et la barre des tâches. Microsoft est conscient du problème et enquête sur le sujet. Fort heureusement, seule une poignée d’utilisateur est touchée.

Certains utilisateurs de Windows son victimes d’un bug bien pénible. Il leur est impossible de cliquer sur la barre des tâches, d’ouvrir le menu démarrer ou même de taper dans la barre de recherche. Un souci qui concerne aussi bien Windows 10 que Windows 11. Pas de panique, seule une minorité de PC est touchée et il existe une solution.

Ce bug est la conséquence d’un conflit entre l’application ClickShare du développeur Barco et le calendrier de Windows. Ce logiciel n’est pas anodin, puisqu’il est beaucoup utilisé par les entreprises afin d’organiser des visios, connectant facilement les différentes caméras et micros dans une salle de conférence.

Windows 11 bug, mais le problème peut facilement être contourné

La société Barco affirme que le souci ne vient pas de chez eux, mais bien de chez Microsoft après une mise à jour Windows. La firme de Redmond est d’ailleurs consciente du problème et enquête sur le sujet. Si tout se passe bien, tout devrait rentrer dans l’ordre dans les prochains jours. Toutefois, ce bug est bien handicapant, le menu démarrer et la barre des tâches étant essentiels à la navigation dans Windows. En attendant, Barco a une solution : dans les paramètres de l’application, il suffit de désactiver le partage du calendrier avec Outlook. Ce faisant, la barre des tâches sera de nouveau accessible, ouf.

Ce souci concerne principalement le monde professionnel, mais tous ceux qui utilisent ClickShare peuvent être touchés. En tout cas, il est toujours bon de savoir que Microsoft travaille sur le problème. Ce dernier aurait été causé, selon Barco, par un changement mineur effectué au sein du calendrier Windows. Un détail, certes, mais qui peut pénaliser bon nombre d’utilisateurs.

Ceux concernés devront guetter les mises à jour de Windows dans les prochains jours. L'update salutaire devrait s’installer de manière automatique lors d’un redémarrage, mais il est toujours possible de forcer le téléchargement dans les paramètres du système d’exploitation.

