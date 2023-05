Windows 11 : Microsoft implémente à nouveau cette fonction impopulaire dans le menu Démarrer

Microsoft nous propose à nouveau une fonction de recommandation de sites dans le menu Démarrer. La compagnie saura-t-elle nous convaincre cette fois-ci ?

Ajout plus ou moins discret de publicité, recommandations de sites Internet. Microsoft tente toujours plus d’expériences avec le menu Démarrer de Windows 11, le plus souvent au grand dam des utilisateurs, qui n’apprécient généralement pas ce type de distraction dans le système d’exploitation. Si la firme de Redmond affirme vouloir proposer des fonctionnalités plus utiles, il est difficile de voir dans ces nouveaux outils autre chose que des tentatives de placer un produit maison.

La recommandation de sites Internet dans le menu Démarrer inaugurée dans Windows 11 build 25247 avait été très mal reçue par les testeurs. Sous le feu des critiques, la firme de Redmond l'avait promptement retiré. L'idée n'a pourtant pas été totalement abandonnée, puisque Windows 11 build 23451, accessible sur le canal Dev du programme Insider, la réintroduit. Elle est désormais beaucoup plus utile, et d’une certaine manière, plus intrusive. En effet, les recommandations se baseront désormais sur votre historique de navigation dans Chrome et dans Edge.

Microsoft réintroduit les recommandations de sites, mais nous donne plus de contrôle

Par ailleurs, il sera bien plus simple de désactiver les recommandations si vous n’en avez pas l’utilité. Alors que l’opération de personnalisation du menu Démarrer était auparavant un peu fastidieuse (elle nécessitait de modifier les stratégies de groupe), elle sera bientôt plus instinctive pour tout un chacun. Pour désactiver totalement les recommandations, il suffira de se rendre dans « Paramètres > Personnalisation > Démarrer » et de décocher la case « Afficher les recommandations ». De même, si l’un des sites recommandés ne vous intéresse pas, il vous suffira d’effectuer un clic droit dessus et de le « déselectionner ».

Windows 11 buil 23451 introduit également le transfert de photos en un clic d'un smartphone vers le PC. On notera également l’apparition d’une preview du nouveau widget Facebook. Pour en profiter, téléchargez l’appli Facbeook sur le Microsoft Store (ou mettez-la à jour si vous l’aviez déjà installée), ouvrez le panneau des widgets, en vous rendant en bas à gauche de l’écran, puis cliquez sur le bouton « + » pour épingler Facebook.

Source : Windows