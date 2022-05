Windows 11 : le menu Démarrer va bientôt devenir encore plus personnalisable

Microsoft a publié une nouvelle version de Windows 11 sur les canaux Dev et Beta qui introduit plusieurs stratégies de groupe que les administrateurs informatiques peuvent utiliser pour modifier le menu Démarrer, la barre des tâches et la barre d'état système.

La version 22610 de Windows 11 a récemment été mise à disposition dans les canaux Dev et Beta du programme de test Windows Insider. Il s'agit d'une version qui n'apporte pas une grande nouveauté au système, mais on retrouve tout un tas de petites améliorations. L’ajout le plus important est probablement l’amélioration de l'éditeur de stratégie de groupe, qui vous permet désormais de modifier plus facilement les paramètres du menu Démarrer et de la barre des tâches. Microsoft avait déjà permis à ses utilisateurs de modifier le menu Démarrer il y a quelques mois, mais la société veut désormais aller encore plus loin.

Pour ceux qui ne connaissent pas cette fonctionnalité, l’éditeur de stratégie de groupe (gpedit.msc) est un outil qui existe depuis longtemps sur Windows qui permet de modifier certains éléments de l’interface. Dans la nouvelle mise à jour, l'éditeur de stratégie de groupe peut être utilisé pour apporter un certain nombre de modifications au fonctionnement du menu Démarrer, de la barre des tâches et du système d'exploitation lui-même.

Lire également – Windows 11 : le Gestionnaire des tâches va bientôt prendre des couleurs

Vous pourrez bientôt supprimer les applications du menu Démarrer

D’après Microsoft, voici tout ce qu’il sera possible de faire avec le nouvel éditeur de stratégie de groupe :

Masquer la zone “Toutes les applications” du menu Démarrer ;

Masquer la zone “Recommandations” du menu Démarrer ;

Bloquer la personnalisation des raccourcis fixés au menu Démarrer ;

Masquer la vue des tâches de la barre de tâches ;

Désactiver le centre de notification de la barre des tâches ;

Désactivez la barre de recherche dans le menu Démarrer ou la barre des tâches.

Comme vous l’aurez compris, grâce à l’éditeur de stratégie de groupe, il sera possible d’obtenir un menu Démarrer très épuré. En effet, il est possible de retirer toutes les applications affichées, et même la barre de recherche qui se trouve tout en haut.

En plus de permettre aux administrateurs informatiques de simplifier leur expérience de Windows 11, la dernière Insider Preview Build de Microsoft comprend également un certain nombre de changements et de corrections de problèmes connus.