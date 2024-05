Windows 11 : cette nouvelle fonctionnalité va enregistrer tout ce que vous faites sur votre PC

Microsoft vient de présenter une toute nouvelle fonctionnalité qui sera bientôt disponible sur certains PC fonctionnant sous Windows 11 : Recall. Cette dernière veut redéfinir votre manière d’utiliser un ordinateur.

Microsoft a annoncé une nouvelle fonctionnalité révolutionnaire pour Windows 11 appelée « Recall ». Cette fonctionnalité alimentée par l'IA vise à servir de mémoire numérique complète, en enregistrant et en cataloguant toutes les actions que vous effectuez sur votre PC.

Présenté comme une « mémoire photographique pour votre ordinateur », Recall promet de permettre aux utilisateurs de rechercher et d'accéder à l'ensemble de leur activité historique sur leur appareil Windows. Des sites web visités aux documents ouverts, en passant par les courriels et les chats, Recall capture tout, organisant les données dans une chronologie consultable qui peut être interrogée en utilisant le langage naturel.

Recall, comment ça marche ?

Selon Microsoft, Recall prend des clichés de vos activités à l'écran, qui sont ensuite analysés et indexés par l'IA pour suggérer des actions pertinentes basées sur le contenu reconnu. Vous souhaitez revenir sur un fil de discussion de la semaine dernière ? Il vous suffit de demander à Recall de vous le montrer, et il fera apparaître les actions pertinentes de votre historique Outlook.

Cependant, ce niveau d'enregistrement complet de l'activité ne va pas sans exigences matérielles importantes. Pour utiliser Recall sous Windows 11, vous aurez besoin d'un « PC Copilot+ » doté d'un processeur spécialisé dans l'intelligence artificielle, notamment une unité de traitement neuronal (NPU) de 40 TOPs, une puce Snapdragon X, au moins 16 Go de mémoire vive et au moins 256 Go d'espace de stockage.

Si les avantages potentiels d'une mémoire numérique personnelle aussi puissante sont évidents, des inquiétudes concernant la protection de la vie privée et la sécurité des données ont déjà été soulevées. Microsoft a rapidement répondu à ces inquiétudes, en déclarant que Recall fonctionne entièrement sur l'appareil, toutes les données capturées étant stockées localement et jamais transmises aux serveurs de l'entreprise. Si la promesse d'une mémoire numérique alimentée par l'IA est incontestablement convaincante, il est dommage de voir que celle-ci est réservée aux prochains ordinateurs portables utilisant une puce Snapdragon X. On aurait voulu aussi voir débarquer cette technologie sur les ordinateurs utilisant les récents Intel Core Ultra.