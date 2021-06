Windows 11 : Microsoft exigera que tous les PC portables aient une webcam dès 2023

Avec Windows 11, Microsoft a revu la configuration minimale requise pour son système d'exploitation. Dès le mois de janvier 2023, le géant de l'informatique obligera les constructeurs à intégrer une webcam HD sur tous les PC portables.

Dans la foulée de la présentation de Windows 11, Microsoft a levé le voile sur la configuration minimale requise du système d'exploitation. Sans grande surprise, Windows 11 est plus contraignant que son prédécesseur, Windows 10.

Le système d'exploitation nécessite notamment que votre ordinateur soit équipé d'un processeur 1 GHz 64 bits dual-core, de 4 Go de RAM, de 64 Go de stockage interne et d'un écran de 9 pouces. Comme le rapportent nos confrères de XDA Developers, Windows 11 exigera aussi que votre PC soit muni d'une webcam.

La webcam qualité HD sera obligatoire sur les PC portables sous Windows 11

D'après document d'assistance mis en ligne sur le site de Microsoft peu après l'annonce de Windows 11, la configuration matérielle requise comprendra une webcam dès 2023. “À compter du 1er janvier 2023, tous les types d'appareils, à l'exception des ordinateurs de bureau, doivent disposer d'une caméra orientée vers l'avant” annonce Microsoft. Tous les appareils fabriqués après cette date devront s'y conformer.

Chaque ordinateur portable, ainsi que les convertibles et les PC tout-en-un, devront être équipés d'une caméra orientée vers l'utilisateur. Actuellement, la caméra arrière et la caméra avant sont encore jugées “optionnels” sur les PC portables.

Néanmoins, la plupart des machines vendues sur le marché sont déjà dotés d'une webcam, un outil devenu indispensable pour le travail à distance généralisé par la pandémie. Quelques références, comme les ASUS ROG Zephyrus G15 , continuent de faire l'impasse sur l'accessoire afin de réduire les coûts de production. In fine, les exigences de Microsoft pourraient entraîner une augmentation du prix de certaines machines.

Lire également : Windows 11 arrive bientôt, voici la date à laquelle vous pourrez l’installer et le tester

Dans le document, Microsoft détaille aussi les caractéristiques techniques obligatoires de la webcam. Windows 11 requiert une qualité HD ou supérieure, l'exposition automatique ou la balance automatique des blancs. Que pensez-vous des nouvelles exigences de la firme de Redmond ? Faut-il imposer la webcam sur les ordinateurs portables ? On attend votre avis.

Source : XDA Developers