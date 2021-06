Windows 11 : on peut installer des applications Android sans passer par l’Amazon Appstore

Lorsque Microsoft a annoncé Windows 11, elle a confirmé la rumeur selon laquelle il serait possible d'exécuter des applications Android sur ce système, et vous n’aurez pas nécessairement besoin de passer par l’Amazon Appstore.

Windows 11, dont la mise à jour est gratuite pour les propriétaires d’une licence Windows 7, 8.1 ou 10, est une nouvelle version de Windows qui ne manque pas d’intérêt. Depuis quelques jours, nous vous faisons part des nouvelles fonctionnalités du système d’exploitation, tels que son design revu et corrigé, ses meilleures performances par rapport à Windows 10 ou l’optimisation de l’affichage si vous utilisez plusieurs écrans. Mais l’une des annonces fortes de la keynote de Microsoft reste sans nul doute la prise en charge native des applications Android.

Avec Windows 11, Microsoft introduit un tout nouveau Microsoft Store, dont l’une des nouveautés majeures réside bien sûr en l'apparition des applications Android, qu'il est possible de télécharger et d'installer depuis l'Amazon Appstore. Mais vous n'aurez pas nécessairement à compter sur cette boutique en ligne pour télécharger des applications Android sur Windows 11.

Il est possible d'installer des APK Android dans Windows 11

Si vous utilisez Windows 11, vous pourrez télécharger une application Android au format APK puis l’installer et l’utiliser, sans passer par le Microsoft Store/Amazon Appstore. Une excellente nouvelle en somme, puisque l’Amazon Appstore est relativement pauvre en nombre d'applications si on le compare avec le Play Store de Google.

Nous n’en attendions pas moins de la part de Microsoft. En effet, la compatibilité avec Android est un argument considérable pour convaincre d’une part les utilisateurs de Windows de rester sous Windows et d’autre part d’encourager les utilisateurs d’autres systèmes d’exploitation de tenter l’aventure Windows 11 qui apporte enfin une expérience « unifiée » entre ordinateur et smartphone, ce qu’Apple offre déjà depuis quelques années déjà avec macOS et iOS.

La semaine prochaine, Microsoft proposera au téléchargement une préversion de Windows 11. Pour cela, il vous faudra rejoindre le programme Windows Insider si ce n'est déjà fait, tout en s'assurant que votre matériel est bien compatible avec le nouveau système d'exploitation de Microsoft. En revanche, la prise en charge des jeux et applications Android ne devrait pas s'y trouver. Cette fonctionnalité sera disponible plus tard dans l'année.