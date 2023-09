Windows 10 perd l’éditeur vidéo dans Photos et vous conseille d’utiliser ClipChamp sur le web

Microsoft a déployé une nouvelle mise à jour de l’application Photos dans Windows 10. Cette dernière offre de nombreuses fonctionnalités, mais en perd également, et pas des moindres.

Les utilisateurs qui aimaient faire des modifications rapides de leurs vidéos avec l’outil intégré dans Photos de Windows constateront avec amertume qu’il a définitivement disparu du système. Bien que le bouton pour accéder à l’éditeur soit encore apparent, un message du type « l’éditeur vidéo de Microsoft n’est plus disponible dans l’application Photos » s’affichera si vous cliquez dessus.

Fort heureusement, les projets que vous avez enregistrés avec l’ancien éditeur de vidéo seront encore accessibles. Pour les récupérer, il faudra tout d’abord télécharger l’ancienne application Photos (Photos Legacy) dans les Paramètres. « Pour vos nouvelles vidéos, déchainez votre créativité avec ClipChamp », un « éditeur de vidéo rapide et facile », qui propose tout ce dont vous avez besoin pour créer des vidéos remarquables, sans expertise particulière ».

Microsoft supprime l’éditeur de vidéo de l’app Photos, les utilisateurs sont en rogne

Outre le fait qu’il est nécessaire d’être connecté à Internet pour profiter de cette application, les utilisateurs réaliseront également qu’il faut payer pour jouir de fonctionnalités auparavant gratuites dans Photos. De plus, certains utilisateurs affirment sur le Hub de commentaires de Windows 10 que le poids des fichiers créés avec ClipChamp est bien supérieur à une vidéo équivalente dans l’éditeur vidéo de Photos. Une situation inacceptable à leurs yeux, même si pour certains internautes, ClipChamp fait partie des logiciels indésirables.

L’un d’eux témoigne : « j’ai créé une vidéo en utilisant les mêmes images, texte et mp4 avec Windows “Photos legacy editor” et Clipchamp. Les fichiers exportés résultants étaient de 1 GB pour “l’éditeur de photos” et de 5 GB pour Clipchamp. Pourquoi la taille des fichiers est-elle si différente ? Il s’agit dans les deux cas de fichiers MP4 1080 HD. Lorsque je télécharge sur YouTube, la version “éditeur de photos” est téléchargée en moins de 25 minutes en raison de sa taille, alors que la “même vidéo” créée par Clipchamp, qui est cinq fois plus grande, prend plus d’une heure ! Je préfère de loin “l’éditeur de photos” et j’étais tellement frustré que j’ai dû télécharger l’ancienne version de l’éditeur de photos et de vidéos ». À moins que Microsoft ne revienne sur sa décision, c’est désormais aux développeurs de ClipChamp de répondre à ce genre de demandes.

Source : Windows Latest