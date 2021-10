Windows 11 : vous pourrez bientôt retrouver l’interface des smartphones de Samsung sur votre PC

Samsung veut unifier l’expérience utilisateur entre ses produits, même s’ils ne sont pas sur le même système d’exploitation. Ainsi, l’interface visuelle de la nouvelle surcouche One UI 4 sera prochainement disponible sur les ordinateurs Windows 11 de la marque, plus particulièrement sur les Galaxy Book.

Samsung a annoncé une nouvelle fonctionnalité bien sympathique pour ceux qui aiment avoir une expérience unifiée : la possibilité d’avoir l’esthétique de One UI 4 sur ses PC Windows 11. Pour rappel, One UI est la surcouche logicielle de Samsung dédiée à Android. Elle apporte des fonctionnalités supplémentaires, mais aussi un design revu et corrigé. La nouvelle version dédiée à Android 12 a été annoncée plus tôt dans la journée et promet tout un tas de nouveautés.

Ainsi, il sera possible d’avoir le même design sur les applications Samsung de Windows 11 que sur smartphone ou tablette. Cela concerne des applications propriétaires comme Samsung Notes, Settings ou encore l’application photo. Ainsi, l’utilisateur qui dispose que des produits de la marque coréenne ne sera pas perdu entre ses différents terminaux. Aujourd'hui, les versions Windows ont leur propre design, qui est un peu différent de ce que nous avons sur Android. La vidéo ci-dessous montre les changements effectués.

Plus encore, les applications ne font pas « ajoutées », puisqu’elles sont compatibles avec les différents modes de Windows 11. Votre applications Photo sera par exemple en adéquation avec le nouveau mode sombre, ainsi qu'avec les effets de transparence et de contraste. Cette donnée peut sonner comme un détail, mais cela apporte en réalité une cohérence supplémentaire à l’ensemble.

One UI 4 disponible sur Windows 11 sur une poignée de laptops Samsung

Seule une poignée d’ordinateurs portables de Samsung seront compatibles avec cette nouvelle fonctionnalité. La liste est courte, puisque nous avons le Galaxy Book Pro 360, le Galaxy Book Pro, le Galaxy Book Flex 2, le Galaxy Book et le Galaxy Book Odyssey. Des ordinateurs pas forcément disponibles en France qui visent avant tout le marché de l’ultraportable.

Ce n’est pas la première fois que Microsoft et Samsung travaillent main dans la main en ce qui concerne la convergence entre Windows 10 et Android. On se souvient ainsi des smartphones Galaxy utilisables directement via l’application Your Phone installée sur votre ordinateur. Cette nouvelle fonctionnalité n’est disponible que sur Windows 11.