Windows 10 : 5 nouveaux smartphones Samsung compatibles avec le multitâche de l’appli Votre téléphone

Le multitâche via Your Phone, qui permet d’utiliser plusieurs applications en même temps de votre smartphone Samsung sur votre PC, a été étendu. Aujourd’hui, ce sont cinq nouveaux terminaux qui en bénéficient.

La collaboration entre Microsoft et Samsung continue via l’application Your Phone. En janvier, le multitâche avait été introduit, afin de vous laisser utiliser deux applications en même temps via votre PC. Cinq nouveaux téléphones viennent s’ajouter aux terminaux compatibles.

Les produits concernés étaient relativement récents, mais aujourd’hui, des terminaux plus « anciens » en bénéficient. Voici la liste complète, avec les nouveaux venus indiqués en gras :

Samsung Galaxy Note20 5 G

Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G

Samsung Galaxy Z Fold2 5G

Samsung Galaxy Z Flip

Samsung Galaxy Z Flip 5G

Samsung Galaxy S20 5G

Samsung Galaxy S20+ 5G

Samsung S20 Ultra 5G

Samsung Galaxy S21 5G

Samsung Galaxy S21+ 5G

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

Samsung Galaxy Fold

Samsung Galaxy Note10

Samsung Galaxy Note10+

Samsung Galaxy Note10 Lite

Samsung Galaxy S20

Windows 10 doit être mis à jour pour en profiter

Pour utiliser le multitâche sur ses smartphones Samsung, il faut toutefois remplir certaines conditions. MSPower User, qui dévoile la liste, précise qu’il faut être équipé de Windows 10 avec la nouvelle mise à jour de mai. Elle devrait théoriquement être déjà installée sur votre machine, mais si ce n’est pas le cas, il faut aller dans les paramètres de Windows puis dans l’onglet mise à jour et sécurité pour la télécharger manuellement. Il faut aussi que votre smartphone soit connecté au même Wi-Fi que votre PC.

Your Phone permet ainsi d’utiliser votre smartphone sur PC. Une petite fenêtre s’affiche alors, encadré qui reprend l’interface de votre smartphone Android. Ce logiciel permet non seulement d’utiliser différentes applications (en multitache, donc) mais aussi de passer des coups de fils ou d’envoyer des SMS. Très pratique au quotidien, elle a aussi été récemment mise à jour pour gagner en fluidité. Notons qu’Apple propose également le même concept sur MacOS si vous avez un iPhone. Bref, la convergence entre smartphone et ordinateur est maintenant partout.

Et vous, utilisez-vous YourPhone ? Etes-vous satisfait de l’application ? Dites le nous dans les commentaires !

Source : MSPowerUser