Windows 11 a apporté l’IA à ce logiciel culte de prise de notes, voici comment l’utiliser

Microsoft continue d'intégrer petit à petit son IA maison Copilot dans ses services et logiciels les plus populaires. Après Word, Excel, PowerPoint ou encore Outlook, c'est au tour de ce logiciel culte de Windows de recevoir des fonctionnalités boostées à l'IA. On vous explique comment les exploiter à 100 %.

Depuis mai 2023, l'intelligence artificielle Copilot a officiellement son entrée sur Windows 11. Depuis cette date, Microsoft a fait en sorte d'intégrer son IA maison dans la grande majorité de ses logiciels et services les plus populaires : Word, Excel, PowerPoint, Teams, Outlook, Microsoft Forms, Designer, Photos, Paint… Tout le monde y a le droit.

Dans Word par exemple, Copilot se charge de résumer pour vous n'importe quel document en quelques lignes. Dans Outlook, l'IA peut également produire un condensé de plusieurs conversations, mais aussi vous aider à rédiger un mail avec des suggestions de réponses. Du côté de Teams, Copilot peut récapituler les points clés d'une visioconférence. Pratique pour les professionnels. Dernièrement, nous avons également évoqué dans nos colonnes comment l'IA a transformé Paint.

Dans cet article, nous allons évoquer un autre logiciel culte de Windows. Vous l'avez d'ailleurs probablement utilisé au moins une fois dans votre vie pour prendre des notes à la va-vite. On parle bien évidemment du Bloc-notes ! Depuis quelques semaines maintenant, l'IA Copilot s'est invitée à son tour dans le logiciel.

Le Bloc-notes de Windows à l'ère de l'IA

Grâce à l'ajout de Copilot, le Bloc-Notes s'est donc doté de deux fonctionnalités inédites : Réécrire et résumer. À quoi servent-elles ? Concrètement, ces deux outils exploitent ChatGPT pour vous aider dans votre rédaction. La réécriture vous permet par exemple d'améliorer la clarté de votre discours, d'ajuster le ton ou de modifier la longueur d'un paragraphe. Quant à Résumer, il peut raccourcir rapidement des pans entiers de votre texte ou encore extraire les points clés de vos documents.

Avant de vous expliquer comment exploiter ces deux fonctionnalités, il convient d'apporter quelques précisions. Tout d'abord, elles sont uniquement accessibles aux utilisateurs détenteurs d'un abonnement payant à Microsoft 365 Personnel ou Microsoft 365 Famille.

En outre, chaque utilisation consomme un crédit IA, un système de crédits instauré par Microsoft pour “mesurer et gérer votre utilisation des fonctionnalités basées sur l'IA”. Au total, les abonnés Microsoft 365 Personnel ou Famille dispose de 60 crédits IA par mois. Quant aux usagers de Copilot Pro, les crédits sont en revanche illimités.

Comment utiliser la fonction Réécriture dans le Bloc-notes

Avant de commencer, il faudra tout d'abord écrire ou copier-coller du texte. En effet, Copilot dans le Bloc-notes ne permet pas de générer du contenu directement. Il se contente seulement de réécrire/modifier ce que vous avez déjà écrit. Avant donc de cliquer sur le nouveau bouton Copilot, veuillez donc à saisir quelques paragraphes :

Sélectionnez maintenant une partie du texte ou son intégralité

Faites un clic droit et cliquez sur l'option Réécrire ou bien cliquez directement sur le bouton Copilot situé en haut à droite, puis Réécrire (le raccourci Ctrl + I fonctionne également)

Copilot va générer dans une autre fenêtre jusqu'à trois versions de votre texte

Plusieurs options s'offrent alors à vous : Longueur, Ton et Format

En cliquant sur Longueur, vous pourrez demander à l'IA de raccourcir ou au contraire reformuler pour produire un texte plus long.

Comme son nom l'indique, l'option Ton permet quant à elle de varier le ton de votre discours parmi différentes options :

Formel

Informelle

Source d'inspiration

Humour

Persuasif

Faites votre choix et laissez Copilot vous proposer plusieurs versions de votre texte. On en vient enfin à l'option Format, qui permet de modifier la structure et la présentation de votre prose. Là aussi, différentes options s'offrent à vous :

Par défaut

Paragraphe

Liste

Business

Académique

Marketing

Poésie

N'oubliez pas surtout de cliquer sur le bouton Remplacer pour mettre le texte modifiée par l'IA à la place de l'original.

Comment utiliser la fonction Résumer du Bloc-notes

Pour profiter de la fonctionnalité Résumer du Bloc-notes, la logique reste la même. Il vous faudra donc au préalable avoir écrit un peu de texte. Ceci fait, suivez cette procédure :

Sélectionnez une partie ou l'intégralité du texte, faites un clic droit et choisissez l'option Résumer

Vous pouvez également cliquer sur le bouton Copilot > Résumé, ou tapez le raccourci clavier Ctrl + M pour lancer la fonctionnalité rapidement

Au bout de quelques instants, Copilot va générer un condensé de votre texte (notez qu'une seule version est proposée, et non trois comme avec Réécriture)

Ici encore, vous avez la possibilité de modifier la longueur du résumé (Court, Moyen ou Long)

Précisons que Copilot garde en mémoire chaque version générée. Vous pouvez donc basculer entre les différentes itérations grâce aux deux flèches situées dans la barre d'outils en bas et choisir celle que vous préférez. Enfin, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton Insérer ci-dessous pour ajouter le résumé généré par l'IA dans votre document original.